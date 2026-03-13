渡辺真知子のニューアルバム「Ａｍｏｒ　Ｊａｚｚ　４〜ｃｏｑｕｉ〜」

　「迷い道」や「カモメが翔んだ日」などの大ヒット曲で知られるシンガー・ソングライターの渡辺真知子が、今年１０月に古希を迎えることを記念して６年振りのスタジオ録音ニューアルバム「Ａｍｏｒ　Ｊａｚｚ　４〜ｃｏｑｕｉ〜」を４月２２日にリリースすることが１３日、分かった。

　渡辺は「私にとって想像していた以上の一番の宝物、このアルバムに携わった全ての方々へ、ありがとう」とコメントしている。

　今作は米ニューヨークでレコーディング。３０年以上の交流がある、カリブ海と日本を拠点に活躍するカリビアン・フルートの第一人者・赤木りえ、赤木が師と仰ぎ、ＮＹサルサの過激な最前線を築いた「ルイス・ペリーコ・オルティス」をミュージカルプロデューサーに迎え、彼らの信頼するレジェンドミュージシャンが参加。ラテンのヒット曲、渡辺の楽曲、再び脚光を浴びている昭和の代表曲をピックアップ。渡辺の弾けるボーカルに、本場の熱い風も感じられる１枚となった。

　渡辺は１９７７年に「迷い道」でデビューし、「かもめが翔んだ日」、「ブルー」、「唇よ、熱く君を語れ」などをヒットさせた。近年ではダンスグループ「アバンギャルティ」がパフォーマンスを披露し、国内外で楽曲とダンスが人気を博している。また、「迷い道」、「かもめが翔んだ日」、「唇よ、熱く君を語れ」の３曲のＭＶが昨年公開され、１００万回再生を超えている。

　アルバム収録曲は次の通り。

　１．かもめが翔んだ日

　２．Ｏ　ＳＯＬＥ　ＭＩＯ

　３．コーヒールンバ

　４．ブルー

　５．黄昏のビギン

　６．ラッパと娘

　７．ＣＩＥＬＩＴＯ　ＬＩＮＤ

　８．寒い夏

　９．黒いオルフェ

　１０．ＭＡＳ　ＱＵＥ　ＮＡＤＡ

　-Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｔｒａｃｋ-

　１１．Ｏ　ＳＯＬＥ　ＭＩＯ（Ｍａｃｈｉｋｏ　Ｓｏｌｏ）

　１２．ＢＬＵＥ（Ｓｐａｎｉｓｈ）

　１３．Ｇａｖｉｏｔａ　Ｓｏｌｉｔａｒｉａ　（Ｓｐａｎｉｓｈ）

　コンサート日程は次の通り。

　・５月３１日　横須賀市文化会館

　・８月１１日　大阪新歌舞伎座

　・８月２９日　鴻巣市文化センター　クレアこうのす

　・１０月１８日　南魚沼市民会館大ホール

　・１１月７日（土）東京国際フォーラムホールＣ