「迷い道」や「カモメが翔んだ日」などの大ヒット曲で知られるシンガー・ソングライターの渡辺真知子が、今年１０月に古希を迎えることを記念して６年振りのスタジオ録音ニューアルバム「Ａｍｏｒ Ｊａｚｚ ４〜ｃｏｑｕｉ〜」を４月２２日にリリースすることが１３日、分かった。

渡辺は「私にとって想像していた以上の一番の宝物、このアルバムに携わった全ての方々へ、ありがとう」とコメントしている。

今作は米ニューヨークでレコーディング。３０年以上の交流がある、カリブ海と日本を拠点に活躍するカリビアン・フルートの第一人者・赤木りえ、赤木が師と仰ぎ、ＮＹサルサの過激な最前線を築いた「ルイス・ペリーコ・オルティス」をミュージカルプロデューサーに迎え、彼らの信頼するレジェンドミュージシャンが参加。ラテンのヒット曲、渡辺の楽曲、再び脚光を浴びている昭和の代表曲をピックアップ。渡辺の弾けるボーカルに、本場の熱い風も感じられる１枚となった。

渡辺は１９７７年に「迷い道」でデビューし、「かもめが翔んだ日」、「ブルー」、「唇よ、熱く君を語れ」などをヒットさせた。近年ではダンスグループ「アバンギャルティ」がパフォーマンスを披露し、国内外で楽曲とダンスが人気を博している。また、「迷い道」、「かもめが翔んだ日」、「唇よ、熱く君を語れ」の３曲のＭＶが昨年公開され、１００万回再生を超えている。

アルバム収録曲は次の通り。

１．かもめが翔んだ日

２．Ｏ ＳＯＬＥ ＭＩＯ

３．コーヒールンバ

４．ブルー

５．黄昏のビギン

６．ラッパと娘

７．ＣＩＥＬＩＴＯ ＬＩＮＤ

８．寒い夏

９．黒いオルフェ

１０．ＭＡＳ ＱＵＥ ＮＡＤＡ

-Ｓｐｅｃｉａｌ Ｔｒａｃｋ-

１１．Ｏ ＳＯＬＥ ＭＩＯ（Ｍａｃｈｉｋｏ Ｓｏｌｏ）

１２．ＢＬＵＥ（Ｓｐａｎｉｓｈ）

１３．Ｇａｖｉｏｔａ Ｓｏｌｉｔａｒｉａ （Ｓｐａｎｉｓｈ）

コンサート日程は次の通り。

・５月３１日 横須賀市文化会館

・８月１１日 大阪新歌舞伎座

・８月２９日 鴻巣市文化センター クレアこうのす

・１０月１８日 南魚沼市民会館大ホール

・１１月７日（土）東京国際フォーラムホールＣ