「かもめが翔んだ日」「迷い道」の渡辺真知子 古希記念し６年ぶりスタジオ録音ニューアルバム４．２２発売「想像していた以上の一番の宝物」
「迷い道」や「カモメが翔んだ日」などの大ヒット曲で知られるシンガー・ソングライターの渡辺真知子が、今年１０月に古希を迎えることを記念して６年振りのスタジオ録音ニューアルバム「Ａｍｏｒ Ｊａｚｚ ４〜ｃｏｑｕｉ〜」を４月２２日にリリースすることが１３日、分かった。
渡辺は「私にとって想像していた以上の一番の宝物、このアルバムに携わった全ての方々へ、ありがとう」とコメントしている。
今作は米ニューヨークでレコーディング。３０年以上の交流がある、カリブ海と日本を拠点に活躍するカリビアン・フルートの第一人者・赤木りえ、赤木が師と仰ぎ、ＮＹサルサの過激な最前線を築いた「ルイス・ペリーコ・オルティス」をミュージカルプロデューサーに迎え、彼らの信頼するレジェンドミュージシャンが参加。ラテンのヒット曲、渡辺の楽曲、再び脚光を浴びている昭和の代表曲をピックアップ。渡辺の弾けるボーカルに、本場の熱い風も感じられる１枚となった。
渡辺は１９７７年に「迷い道」でデビューし、「かもめが翔んだ日」、「ブルー」、「唇よ、熱く君を語れ」などをヒットさせた。近年ではダンスグループ「アバンギャルティ」がパフォーマンスを披露し、国内外で楽曲とダンスが人気を博している。また、「迷い道」、「かもめが翔んだ日」、「唇よ、熱く君を語れ」の３曲のＭＶが昨年公開され、１００万回再生を超えている。
アルバム収録曲は次の通り。
１．かもめが翔んだ日
２．Ｏ ＳＯＬＥ ＭＩＯ
３．コーヒールンバ
４．ブルー
５．黄昏のビギン
６．ラッパと娘
７．ＣＩＥＬＩＴＯ ＬＩＮＤ
８．寒い夏
９．黒いオルフェ
１０．ＭＡＳ ＱＵＥ ＮＡＤＡ
-Ｓｐｅｃｉａｌ Ｔｒａｃｋ-
１１．Ｏ ＳＯＬＥ ＭＩＯ（Ｍａｃｈｉｋｏ Ｓｏｌｏ）
１２．ＢＬＵＥ（Ｓｐａｎｉｓｈ）
１３．Ｇａｖｉｏｔａ Ｓｏｌｉｔａｒｉａ （Ｓｐａｎｉｓｈ）
コンサート日程は次の通り。
・５月３１日 横須賀市文化会館
・８月１１日 大阪新歌舞伎座
・８月２９日 鴻巣市文化センター クレアこうのす
・１０月１８日 南魚沼市民会館大ホール
・１１月７日（土）東京国際フォーラムホールＣ