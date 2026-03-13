「スポルティコ」による2025年の広告収入は1億ドル

野球日本代表「侍ジャパン」の一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んでいる大谷翔平投手（ドジャース）。フィールド内での圧倒的な活躍はもちろん、フィールド外での“振る舞い”に「歩く広告塔」とファンも感心している。

大谷は東京ドームで行われた1次ラウンド・プールCでは3試合に出場。打率.556（9打数5安打）、2本塁打、6打点、4四球、OPS2.026をマークした。初戦のチャイニーズ・タイペイ戦で自身初のWBC開幕戦アーチを放つと、続く韓国戦で2試合連発を記録した。

グループリーグを終えると、そのままチャーター機でマイアミへ移動した。その際、自身が公式アンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats by Dre」の高級ヘッドホンをナインへプレゼントしたようだ。選手たちがインスタグラムのストーリーズ機能で大谷をメンションし、「ありがとうございます」と綴っていた。

また、フライトを終えて空港に降り立つと、大谷が着用していたのは「ニューバランス」のTシャツだった。大谷は同社とも2023年1月から長期のグローバルパートナーシップ契約を締結しており、“自社製品”をしっかりと着用。そして12日（同13日）に行われた会見でもニューバランスのTシャツを着て臨んでいた。

大谷は20社前後の企業とスポンサー契約を結んでいる。米メディア「スポルティコ」によると、2025年の広告収入は全アスリート1位の1億ドル（約155億円）とされている。それだけに、しっかりとスポンサー企業の商品を“アピール”する姿に「広告塔として完璧すぎる」「お金の使い方がさすが」「さすがだなぁ」とファンも感銘を受けたようだ。（Full-Count編集部）