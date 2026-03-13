「Star Song Special」シーズン3、3月26日より配信開始 Snow Man宮舘涼太が初回トークゲストに
【モデルプレス＝2026/03/13】音楽番組『Star Song Special Season3』が、3月26日16時よりPrime Video独占で初回配信スタート（隔週木曜午後4時〜）。Snow Manの宮舘涼太が、初回トークゲストとして出演することが解禁された。
そんな多くの期待に応えるべく『Star Song Special』シーズン3が配信開始することが決定。これまでのシーズン同様に、“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、NGなしのコラボトークなど、豪華クオリティで、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届けていく。
【写真】スノ宮舘涼太、400年後から来た高性能アンドロイド役ビジュ
◆「Star Song Special Season3」3月26日より配信開始
“スターの原石”であるジュニアと、“現役のスター”として活躍する先輩アーティストが出演する音楽番組『Star Song Special』（読み：スターソングスペシャル）。2025年10月より配信されたシーズン2が、3月5日に最終回を迎え、番組最後に「Season3 配信決定」と発表されると、視聴者からは「シーズン3楽しみ！」「いつから配信開始ですか？」など待ち望む声が寄せられていた。
◆宮舘涼太、初回トークゲストとして出演
そしてこの度、シーズン3初回のトークゲストに宮舘が出演することが解禁された。ジュニアとの“Switch Question”で、どんな化学反応が起きるのか。また、シーズン3初回注目のMCは後日発表予定だ。（modelpress編集部）
