きょうは曇り空が続き、日中も空気がヒンヤリとするでしょう。

【写真を見る】週末は広く晴れ過ごしやすい陽気に 水曜日以降はすっきりしない天気 きょうの予想最高気温は名古屋･岐阜13℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/13 昼）

正午前の名古屋市内は、雲が広がっています。この時間の気温は10.4℃で、空気が乾燥しています。

きょうは午後も曇り空の続く所が多く、各地で北寄りの風が強まるでしょう。愛知県東部など所々で雨が降る見込みです。



最高気温は名古屋や岐阜、尾鷲で13℃、津で11℃くらいになるでしょう。冷たい北風が強まり、日中も空気がヒンヤリとしそうです。

花粉情報・週間予報

【花粉情報】

すっきりしない天気のきょうも、各地で花粉は非常に多く飛ぶでしょう。飛騨地方でも、やや多く飛ぶ予想です。引き続き、万全の対策をしてお過ごしください。

【週間予報】

週末は広く晴れるでしょう。北風が強まるものの、各地で過ごしやすい陽気になりそうです。来週前半も晴れて暖かくなる所が多いでしょう。水曜日以降はすっきりしない天気になる見込みです。



この先も、一日の寒暖差で体調を崩さないよう、お気をつけください。