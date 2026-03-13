全9種のキラキラリング！ カプセルトイ「デカキラマジカルリング4」3月18日発売リングを仕舞えるポーチ付き
「デカキラマジカルリング4」
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「デカキラマジカルリング4」を3月18日より順次発売する。価格は1回300円。
本商品は多彩な色とデザインが用意されている6～7号相当のリング。いずれの種類もリングを仕舞えるポーチが付いてくる。
「クラウン×ホットピンク」「クラウン×ブルー」「クラウン×パープル」「キャット×オーロラ」「キャット×ライトピンク」「キャット×オレンジ」「ビッグ×レッド」「ビッグ×ブルー」「ビッグ×グリーン」の全9種がラインナップされている。
(C)tarlin international.,co.ltd