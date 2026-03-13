【デカキラマジカルリング4】 3月18日～ 順次発売 価格：1回300円

「デカキラマジカルリング4」

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「デカキラマジカルリング4」を3月18日より順次発売する。価格は1回300円。

本商品は多彩な色とデザインが用意されている6～7号相当のリング。いずれの種類もリングを仕舞えるポーチが付いてくる。

「クラウン×ホットピンク」「クラウン×ブルー」「クラウン×パープル」「キャット×オーロラ」「キャット×ライトピンク」「キャット×オレンジ」「ビッグ×レッド」「ビッグ×ブルー」「ビッグ×グリーン」の全9種がラインナップされている。

「デカキラマジカルリング4」ラインナップ

クラウン×ホットピンク クラウン×ブルー クラウン×パープル キャット×オーロラ キャット×ライトピンク キャット×オレンジ ビッグ×レッド ビッグ×ブルー ビッグ×グリーン 【ラインナップ】

(C)tarlin international.,co.ltd