【使徒 オリビエ】 12月 発売予定 価格：25,850円

海外のホビーメーカー「VKEND」は、フィギュア「使徒 オリビエ」を12月に発売する。価格は25,850円。

本製品は、スマホゲーム「ブラウンダスト2」より、「使徒 オリビエ」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

身体のラインが分かるほど密着した白の衣装を纏ったオリビエをフィギュア化しており、首や腕などに装着した金色の装飾品や、手に持った剣なども細やかに表現されている。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約316mm 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体台座腹部装飾ステッカー

