「ブラウンダスト2」より「使徒 オリビエ」がVKENDから1/6スケールでフィギュア化！ 12月発売予定
【使徒 オリビエ】 12月 発売予定 価格：25,850円
フィギュア本体
台座
腹部装飾ステッカー
(C) NEOWIZ & GAMFS N inc.All rights reserved.
海外のホビーメーカー「VKEND」は、フィギュア「使徒 オリビエ」を12月に発売する。価格は25,850円。
本製品は、スマホゲーム「ブラウンダスト2」より、「使徒 オリビエ」を1/6スケールでフィギュア化したもの。
身体のラインが分かるほど密着した白の衣装を纏ったオリビエをフィギュア化しており、首や腕などに装着した金色の装飾品や、手に持った剣なども細やかに表現されている。
「使徒 オリビエ」仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約316mm 素材：PVC、ABS セット内容
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※本商品以外は付属しません。