◆大岡産業杯 第５４回八尾大会（７、８日・八尾市立山本球場ほか） ▽中学生の部・１回戦 泉州ボーイズ（大阪南）５―１２大阪八尾ボーイズ（大阪中央）＝５回コールド＝

「大岡産業杯 第５４回八尾大会」は４強が決定。ホストの大阪八尾ボーイズ、八尾中央ボーイズは途中敗退となった。

チームを思う気持ちが勝利につながった。大阪八尾は２点リードの５回。先頭の代打・松下から日野、福永、半矢主将、原、前田と怒とうの６連打で一挙５得点。コールドで初戦突破し、ホストチームの意地を示した。

５回５失点の先発マウンドの悔しさをバットで晴らしたのが前田だ。「点を取られたぶん、打撃で返したかった」と４の４、２打点の大当たり。５回の猛攻では左前へ“サヨナラ打”を放った。

４番・原も負けん気を見せた一人だ。１、２打席と好機で凡退しただけに「チームに迷惑をかけていたから取り返したかった」と奮起。３打席目で初安打し、５回の２点二塁打で留飲を下げた。

次戦で敗れたが、心一つにつかんだ白星は大きい。半矢は「反省点は多い。守備の連係が課題」。攻守に結束力をさらに磨き、勝利を重ねる。