２６日開幕の「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）中学生女子の部で優勝を目指す関西女子が１日、大阪・堺市内で掛布雅之氏（スポーツ報知評論家）に打撃と守備を教わった。ミスタータイガースから技術を“伝授”され、初代女王へ好感触。この日の様子は、スポーツ報知公式YouTube「森脇瑠香のやってみるかチャンネル」で近日公開予定だ。

関西女子に“最強助っ人”が現れた！ 「え、やばっ」。掛布氏の登場にナインが盛り上がるなか、早速、バコーンと快音連発。本塁打王３度のレジェンドの豪快なスイングに釘付けになった。

大阪狭山ボーイズ畑グラウンドで行われた「野球教室」。まずは打席での立ち方からバットの構え、素振りの仕方など基礎を徹底解説された。いつもは笑い声が絶えない球場で、選手は真剣に聞き入った。その後の実践練習では、鋭い打球が何発も外野で弾み「バッチリ！うまいね」と“先生”もご満悦。打力強化に成功した。

打撃の次は守備。三塁手としてベストナイン７度、ゴールデン・グラブ賞を６度受賞した名手のグラブさばきを吸収した。最後は“愛のノック”を受け止めて最終チェック。ナインの変化を感じた高岡監督は「掛布さんの教えも力に変えて、いい報告をできるように頑張ります」と感謝した。

今年から女子の部が新設された春季全国大会の開幕が２６日に迫る。この日はリモート抽選会が行われ、河野主将が参加。予選リーグは中四国、中日本との対戦が決まった。「全部勝って優勝したい」と河野。全国制覇こそが恩返し。必死のパッチでつかみにいく。