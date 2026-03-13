

LUNA SEA

LUNA SEAが3月12日、2025年12月23日に開催予定だった有明アリーナ公演の振替公演を行った。会場の有明アリーナには、この日を待ち続けた多くのファンが集まり、特別な想いを胸にステージを見つめていた。

このステージに立つことを目標に、「1曲でも、1フレーズでもドラムを叩きたい」と願い、リハビリを重ねてきたドラマーの真矢。しかし彼は2月17日に帰らぬ人となり、この日のステージに立つことは叶わなかった。3月8日にはメンバーの意向により、ファンのためにいち早く真矢を偲ぶ献花式が執り行われ、3万人のファンが真矢に想いをはせた。

そして迎えたこの日の有明公演は、SLAVE（LUNA SEAファンの呼称）だけでなく、すべての音楽ファンから注目を集めるライヴとなった。

ステージ上には、サポートドラマー淳士のドラムセットの横に、真矢のドラムセットも設置されていた。これは本公演で真矢が演奏する予定だった新たなドラムセットで、これまで使用してきたPearl製からYAMAHA製へと変更されていた。実はデビュー当時に使用していたのもYAMAHAのドラムで、あの有名な回転ドラムも同社製。今回は原点回帰ともいえる最新モデルが披露される形となった。

ライヴの最後には、真矢がセンターに写った最新のアーティスト写真がスクリーンに映し出され、5月29日、LUNA SEAの結成記念日からスタートする全国ツアー（22都市33公演）の開催が発表された。ツアーは、真矢がふるさと大使を務め、昨年駅メロディーが導入されるなど、愛してやまない地元・秦野からスタートする。

「LUNA SEAを止めないで欲しい」という真矢のメッセージ。その願いを4人のメンバーが受け止め、前へ進む決意を示す全国ツアーとなる。

なお、本公演の模様はZAIKOにて全世界へ向けて生配信され、アーカイブ配信は3月27日より9日間にわたり実施される予定だ。

LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-

有明アリーナ2026年3月12日(木) M1 UP TO YOUM2 DejàvuM3 MILLENNIUMM4 Sweetest Come AgainM5 inside youM6 gravityM7 absorbM8 MetamorphosisM9 G.M10 IN SILENCEM11 I for YouM12 BLACK AND BLUEM13 ROSIERM14 TONIGHTM15 LUCAM16 WISHM17 HOLY KNIGHT ZAIKOより全世界に向け配信配信期間：3月27日 (金) 21:00 - 4月05日 (日) 23:59まで配信視聴チケット購入ページhttps://lunasea.zaiko.io/e/lunaxmas2025 ----------LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER- 5月29日(金) クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)5月30日(土) クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)6月5日(金) 大阪・大阪国際会議場メインホール6月6日(土) 大阪・大阪国際会議場メインホール6月12日(金) 高知・新来島高知重工ホール オレンジホール(高知県立県民文化ホール)6月13日(土) 香川・レクザムホール（香川県県民ホール）6月19日(金) 栃木・宇都宮市文化会館 大ホール6月21日(日) 群馬・高崎芸術劇場 大劇場6月25日(木) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール6月26日(金) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール7月4日(土) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール7月5日(日) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール7月11日(土) 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール7月12日(日) 神奈川・パシフィコ横浜

国立大ホール7月20日(月) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru7月25日(土) 千葉。森のホール21 大ホール7月26日(日) 千葉・森のホール21 大ホール7月30日(木) 大阪・オリックス劇場7月31日(金) 大阪・オリックス劇場8月8日(土) 新潟・新潟県民会館8月15日(土) 山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）8月16日(日) 岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール8月28日(金) 広島・上野学園ホール8月29日(土) 広島・上野学園ホール9月20日(日) 熊本・熊本城ホール9月22日(火) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール9月23日(水) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール10月3日(土) 宮城・仙台サンプラザホール10月4日(日) 宮城・仙台サンプラザホール10月10日(土) 鳥取・米子コンベンションセンター10月11日(日) 岡山・倉敷市民会館10月17日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール10月18日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール ツアー詳細はこちらhttps://www.lunasea.jp/live/2026tour