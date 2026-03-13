ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 羽を休めるハクチョウの群れ 中国・遼寧省北票市 羽を休めるハクチョウの群れ 中国・遼寧省北票市 羽を休めるハクチョウの群れ 中国・遼寧省北票市 2026年3月13日 12時10分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １１日、遼寧省北票市紅村の天鵝湾で羽ばたくハクチョウ。（北票＝新華社記者／李鋼） 【新華社瀋陽3月13日】中国遼寧省北票市紅村の天鵝湾でこのところ、ハクチョウの群れが羽を休めている。多くの人々が訪れて優雅な姿を写真に収めている。１２日、遼寧省北票市紅村の天鵝湾でハクチョウを見る人たち。（北票＝新華社記者／李鋼）１１日、遼寧省北票市紅村の天鵝湾で羽ばたくハクチョウ。（北票＝新華社記者／李鋼）１２日、遼寧省北票市紅村の天鵝湾を飛ぶハクチョウ。（北票＝新華社記者／韓赫）１２日、遼寧省北票市紅村の天鵝湾で羽ばたくハクチョウ。（北票＝新華社記者／李鋼）１２日、遼寧省北票市紅村の天鵝湾で羽ばたくハクチョウ。（北票＝新華社記者／李鋼）１２日、遼寧省北票市紅村の天鵝湾で羽ばたくハクチョウ。（北票＝新華社記者／李鋼）１２日、遼寧省北票市紅村の天鵝湾に滞在するハクチョウの群れ。（北票＝新華社記者／韓赫） リンクをコピーする みんなの感想は？