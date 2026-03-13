『ばけばけ』錦織友一、“名前の由来”が判明 ネット再び涙
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第115回が13日に放送された。物語では、ヘブン（トミー・バストウ）と旧友・錦織友一（吉沢亮）の最後の対面と、その数カ月後に訪れる別れが描かれた。
【写真】ネット涙…大反響を集めた人気キャラクター
久しぶりに松江の朝を迎えたヘブンは、かつて心を動かされていた音や風景に何も感じられない自分の変化に戸惑う。そんな中、現れたのが旧友の錦織だった。ヘブンは自分は八雲として日本人として生きていくと告げるが、錦織は日本人になる意味や、自身がそれに反対する理由を静かに突き付ける。松江大橋のたもとで交わされた激しい言葉の応酬は、2人にとって最後の対面となった。
物語では、錦織が長く患っていた結核によって衰弱している姿も描かれた。痩せ細り、声も弱々しくなりながらも、錦織はヘブンの創作を支える“リテラリー・アシスタント”として最後まで役目を果たそうとする。ヘブンが日本に帰化することで、海外を巡る紀行文が書けなくなる可能性を指摘し、作家としての道を諭すように言葉を投げかけた。
その後、物語は大きく時間が進む。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）の語りによって「数カ月後、錦織さんはこの世を去りました」と伝えられ、最期の場面は直接描かれなかった。誰もいない屋根裏部屋では、机の上に置かれたヘブンの新著『東の国から』のページが風にめくられる。そこには「出雲時代のなつかしい思い出に 錦織友一へ」との献辞が記されていた。かつての日々を胸に、ヘブンが書き続ける姿が静かに映し出され、物語は幕を閉じた。
放送後には番組公式SNSも更新され、脚本を担当するふじきみつ彦が錦織の名前について「ヘブンさんの一番の友人だから“友一”と名付けた」と語っていたことを紹介。2人の深い友情を象徴するエピソードとして注目を集め、ファンからは「なんて素敵な由来」「これだけでまた泣ける」などの声が寄せられている。
放送後には番組公式SNSも更新され、脚本を担当するふじきみつ彦が錦織の名前について「ヘブンさんの一番の友人だから“友一”と名付けた」と語っていたことを紹介。2人の深い友情を象徴するエピソードとして注目を集め、ファンからは「なんて素敵な由来」「これだけでまた泣ける」などの声が寄せられている。