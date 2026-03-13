ダイアモンド☆ユカイ、14歳双子・長男の“顔出し”ショット公開「お気に入り!!」
ロックシンガー・俳優のダイアモンド☆ユカイ（64）が12日、自身のブログを更新。14歳の双子の長男・頼音（ライオン）さんの顔出しショットを公開した。
【写真】ダイアモンド☆ユカイが公開した14歳長男の“顔出し”ショット
「横浜3人娘（キャシー姉さん、サリーさん、順子さん）から贈って頂いたこのお菓子が美味しくてあっという間に無くなってしまった!! 特に頼音のお気に入り!!」とつづり、手にしたお菓子を見つめる頼音さんの写真をアップ。
双子の次男・匠音（ショーン）さんは「密かに隠し持っていた」といい、ユカイは「美味い 横浜3人娘のお姉さんたち心よりありがとう御座います」と感謝をつづった。
ユカイは2009年2月に年下の一般女性と結婚。10年2月に長女、11年11月に頼音さん、匠音さんが誕生した。
