極楽とんぼ・加藤浩次＆山本圭壱、“胸熱な”コンビ2ショットにファン歓喜「エモすぎ」「並んでる姿見るだけで嬉しい」
お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次（56）、山本圭壱（58）が12日、2人そろって中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜 深0：24）の公式インスタグラムに登場。監督と出演者として、真剣に打ち合わせする姿が公開された。
【写真】「エモすぎ」極楽とんぼの“胸熱な”コンビ2ショット
投稿では「#加藤浩次監督 が #山本圭壱さんに演技指導」とつづり、警察官の制服姿の山本に加藤が真剣な表情で話す姿が捉えられている。そんな加藤に山本も真摯なまなざしで耳を傾け、2枚目では笑みを見せながら演技指導を受ける姿があった。
コンビ2人がそろった写真に、コメント欄には「極楽とんぼが並んでる姿見るだけで嬉しい」「エモすぎ」「素敵ですね」「そのままコントできそう」「最高」などと、歓喜の声が集まっている。
