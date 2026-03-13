イランの最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師は12日、就任後、初めてとなる声明を発表しました。

イラン国営放送は12日、新たに最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師の声明を読み上げました。

イラン国営放送「（モジタバ・ハメネイ師は）『イランの戦士たちに感謝を示し、民衆の支持と団結こそが効果的に敵を後悔させ防衛を続ける力になる』と述べた。また『必要に応じてホルムズ海峡の封鎖を手段として活用し続けるべきだ』と強調した」

声明は父・ハメネイ師の後継者として選出されて以降、初めて出されたものですが、本人の肉声ではありませんでした。声明ではアメリカなどへの徹底抗戦やホルムズ海峡の封鎖を続けるよう呼びかけています。

これを受け木原官房長官は「深く懸念している」と述べ、事態の沈静化にむけてあらゆる外交努力を行うと改めて強調しました。

一方、イスラエルのネタニヤフ首相は12日、会見で、モジタバ・ハメネイ師は「イランの革命防衛隊の操り人形だ」と非難した上で「テロ組織の指導者たちに生命保険をかけるつもりはない」と述べ、モジタバ師が攻撃の標的となる可能性を示唆しました。

イランの赤新月社によりますと、アメリカとイスラエルによる空爆で、イランではこれまでに住宅や教育施設、医療機関を含む2万1720か所の民間施設が被害を受けたということです。