元AKB48をイケメン格闘家＆俳優が奪い合い 内科医は“伝説のレースクイーン”に猛アプローチ「上書きオイルしたい」
ABEMAは11日、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第5話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
【動画】情熱的なキスを交わす元AKB48＆イケメン俳優
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼俳優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第5話では、次回の「3rdモテVOTE」について「投票できるのは3票から2票になる」「男女2人ずつ計4人が脱落する」というルールが発表され、DAY5を迎えたメンバーたちは絶景のゴゾ島へショートトリップに出かけた。
その後、「女性はそれぞれの場所で男性を待ち、男性はデートしたい相手が待つ場所へ向かう」というミッションが発動。次の「3rdモテVOTE」まで、これが最後の2ショットチャンスだということも知らされる。
まりやの元へ一番に現れたのは、これまで距離を縮めてきたたいじゅ。「俺はまりやを誘いたかった」「ゆっくり2人で過ごしたい」とストレートに想いを伝え、いい雰囲気になる2人だが、そこへゆうとが「僕もデートさせてもらっていいですか？」と堂々と乱入する。
これまでるみと甘い時間を過ごしていたゆうとだが、心変わりを決意してまりやの元へ。たいじゅが動揺を隠せない中、まりやとの洞窟デートへ向かったゆうとは、「今日から本命としていかせてもらう」「グイグイいっちゃうかも」と大胆宣言。
「ギューしていい？」とまりやを力強くハグした直後、情熱的なキスを交わす。さらに“おかわりキス”を連発するゆうとの大人の色気に、スタジオのYOUは「これはモテるわぁ」と、せいやも「ゆうと、余裕あんねんな」とコメントした。のちの個別インタビューで、ゆうとは「たいじゅくんと闘おうと思いました」「男としての強さは絶対敵わないけど、恋愛としてはボコボコにしようかな」と、世界チャンピオンを相手にライバル心を剥き出しに。まりやをめぐるバチバチの三角関係に、せいやは「ゆうと強いですね」と今後の展開に期待を寄せた。
一方、絶景のベンチで男性を待つもえの元には、一途な思いを抱えたたかしが現れる。たかしは前回もえがたいじゅと過激な「泥パックデート」に行ったことに嫉妬心を燃やしており、「俺ともえだけの思い出がほしい」「たいじゅに泥パックやられたのがモヤモヤしてて…上書きオイルしたいな」とまさかの願いを口に。スタジオのせいやが「上書きオイルって何やねん！」とツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれる中、アロエオイルを取り出し、もえの手や腕、肩に丁寧に塗り始めたたかしは、「もえちゃんのことしか考えられなくなってて、めっちゃ大好きになってる」と後ろから力強くバックハグ。そして「目つぶって」と、もえの頬に手を添えてキスを交わす。
もえを振り向かせるための熱烈なアプローチに、せいやが思わず「こらこら！」と声を張り上げた一方、YOUや谷は「清々しい」「（もえに）刺さってほしい」とたかしにエールを送った。
