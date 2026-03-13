１３日の東京外国為替市場の円相場は、前日（午後５時）から３０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１５９円台前半で取引されている。

１２日のニューヨーク市場では一時、１月１４日以来約２か月ぶりの円安・ドル高水準となる１ドル＝１５９円台半ばをつけ、１６０円台が目前となっている。

市場では、中東地域の紛争が長期化するとの見方から、基軸通貨のドルに買いが集まる「有事のドル買い」が続く。日本が中東などから輸入する原油はドル建てで取引されており、原油価格の高騰でドルの需要が高まったため、円を売ってドルを買う動きが強まっている。

１３日の東京株式市場では中東情勢が悪化するとの見方が強まり、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値に比べ１１００円超下落した。午前の終値は６６６円５６銭安の５万３７８６円４０銭だった。

前日の米株式市場で原油高や景気減速に対する懸念から主要な株価指数が下落した流れを受け、東京市場でも半導体関連銘柄を中心に売られている。一方、商社や鉱山関連株などは上昇し、日経平均は下げ幅を縮小する場面もあった。