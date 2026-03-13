お笑いコンビ、スリムクラブの内間政成（49）が13日、自身のXを更新。コンビ名の由来をつづった。

内間は「スリムクラブの大ファンだというおっさんに、コンビ名の由来を聞かれた」と書き出した。

そして「『聞いてて響きが良く、テンションが上がる単語を探していて、例えば、リッチとかゴールドとか、そんな時に電車に乗ったら、『スリムビューティーハウス』の中刷り広告があったんですね。僕らはそれを見て、『スリム』って良いな！と。でも、『スリム』だけじゃあ、なんか物足りなく寂しいので、皆を巻き込もうと、『クラブ』を加えたんです。』と、答えたら、そのおっさんが、『そして？』」と続けた。

この投稿に対し「めちゃくちゃ普通の理由なのに、聞いた側が『続きがあるはず』って思ってるの面白いですねw」「名前の由来って、案外簡単なものです」「私もコンビ名の由来気になってました」「か〜ら〜の〜」「そして僕は途方にくれる」「由来、初めて知りました 完結してるのに、そして？と聞かれてもね」などとさまざまなツッコミや反響の声が相次いでいる。

スリムクラブは、ともに沖縄県出身の内間と真栄田賢のコンビ。05年2月に結成した。「M−1グランプリ2010」で決勝進出。