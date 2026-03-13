WBC日本代表「侍ジャパン」の公式Instagramで、決戦の地・マイアミへ向かう機内での貴重な写真が公開され、多くの反響が寄せられている。

【映像】大谷翔平、侍ジャパンへの高額プレゼント（複数カット）

これまでにも、公式Instagramは、メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手（31）が侍ジャパンに合流する様子や、試合中に大谷選手と鈴木誠也選手（31）がジャンプして喜んでいる写真など、「WBC」期間中の様子を発信してきた。

マイアミへ向かう機内での貴重な写真を公開

2026年3月11日の投稿では、アメリカ・マイアミへ向かうチャーター機での様子を投稿。ヘッドホンを頭に乗せて機内に乗り込む大谷選手や、座席でリラックスする吉田正尚選手（32）など、貴重なオフショットの数々を披露した。

さらに、大谷選手からのプレゼントとして、自身がブランドアンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats」のヘッドホン（税込み4万9800円）が贈られる様子も公開されている。

この投稿にファンからは、「太っ腹すぎるって」「さすがの財力」など、多くの反響が寄せられ、話題になっている。（『ABEMA NEWS』より）