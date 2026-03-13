タレント今田耕司（60）が13日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。意外な人物との交流を明かした。

この日は今田の60歳の誕生日で、「今田耕司還暦スペシャル」と題して放送。番組の合間に出川哲朗、広瀬すず、藤井隆ら親交のある人物からの音声メッセージが紹介された。

9時台の後半でアシスタントの若林アナが「もうおひとり、このタイミングでご紹介しましょう。この方からのメッセージです」と紹介すると、「お疲れさまです。69代横綱白鵬です」と白鵬翔さんが声で出演。「今田さん、還暦、誕生日おめでとうございます。今田さんとは相撲界が大変な、人気がない時から親しくしてもらって、指導、アドバイスたくさんいただきました」と振り返り、「落ち着いたら食事、ご飯行きましょう。私からアドバイスは、早く結婚してください」と独身の今田にジョークを飛ばした。

今田は白鵬さんからのメッセージに驚きながら「ありがとうございます。白鵬さん。何度かご飯食べて、家で鍋もしたことあって」と縁を明かした。「それこそカラテカ入江さんの人脈というか。豊ノ島さんとか、当時の琴奨菊さんとか。みんなで家で鍋やって。すごかったわ」と懐かしそうに話した。

また「すごいんです、白鵬さんのスペシャルドリンクが。丼に。多分お相撲界のあれでしょうね。いろんなもの入れて。ウイスキー、ビール、シークワーサー入ってたかな」と印象的な出来事を回想。「うわ〜入れて飲むでしょ？めちゃくちゃおいしいの。あれが忘れられへん。でもすっごい酔いますけどね。するっと入るから、危険なドリンクやった、あれは」と振り返っていた。