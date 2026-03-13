よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　全体運・対人運　3/13〜4/14

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

3月13日〜4月14日の全体運・対人運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

全体運

「足腰が強い相撲取り」の絵。あなたも見習って重心を低くし、正面から相手にぶつかって。落ち着いて一つのことに取り組む時。変化や早業は不要。そうすると早々と勝ち越し、自信を持って千秋楽を迎えられる。

対人運

来る者は拒まず、去る者は追わずの方針でどっしり構えて。会うなら自宅で。外で会う場合は1ヵ所で落ち着いて会う。盛り上がってもはしごなどせずに。家族とは自分が受け皿になる。介護は器を大きく、要求に応える。近隣とは変化がないのがベスト。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「狙いを定めて獲物を追いかけるチーター」の絵。3月は勘を働かせてポイントを絞る。4月はそれに向かって頑張る時。長期戦になっても後半になるほど運気が上昇するので、諦めず粘って。

対人運

3月は三人寄れば文殊の知恵の時なので、つき合いよく。4月は身内のことより、外部との交流に気を配って。家族とは大らかに。介護はノルマをしっかり果たす。近隣とは現状維持で。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「駅伝」の絵。その区間を走るのは1人だが、たすきをつなぎ、全体としてはチームプレーの時。応援を受けて勢いがある時なので少々やりすぎもオーバーもやむなし、ゴー。

対人運

何をしても賛成ムードに包まれている時。のびのびと交流を。共同作業は〇。家族とは明るく。介護はルールに従って。礼儀正しく。近隣とは言葉遣いを丁寧に。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「オタマジャクシが孵化する」絵。3月は水中のオタマジャクシで、4月は地上で日向ぼっこするカエルに成長。3月は変化が多いが、4月にはよい方向で落ち着き、安定する。

対人運

3月は控えめに。4月は注目される場所へ積極的に出よう。家族とは気分のムラをなくして。介護は終わりよければすべてよし。近隣とはおとなしく。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「水陸両用の車」の絵。ある時は水上を、ある時は丘を走る。便利だが、山あり谷ありで運転が難しい。変化が大きい時期だが心のかじ取りを上手に。よい時は調子に乗らず、マイナス局面でも落ち込まない。

対人運

周りに影響を及ぼすことが多い時。よかれと思ってしたのにマイナスになることも、その逆もある。だが考えすぎずに個性を発揮して吉。家族とはわがままは封印を。介護は上手にコントロールしつつ。近隣とは相手に合わせ、素早く切り替えて。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「《東海道五十三次》珍道中」の絵。順調に進まないがそれもまたよし、行きつ戻りつしながら、着実に目的地へ近づいている。ミスに気づいたらすぐに引き返す、やり直す勇気があれば結果オーライ。

対人運

吉ながら、約束を忘れたりポカミスをしたりせぬよう。会う前にチェック、事後確認する癖をつけて。家族とは細かい点まで詰める。介護は新しい方法にトライを。近隣とは協調性を発揮して。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「新築マンションに入居する」絵。3月は慣れないことが多く、慌ただしく過ぎる。だが各種手続きは期限厳守できっちり済ませて。4月は着実に整いつつある、その調子で前向きに頑張ろう。まもなく満足の日々に。

対人運

3月は相手や状況によって、無口になったり饒舌になったり波があるがそれでOK。4月は柳に風的な対応を。家族とはよく話し合おう。介護は言ったことは守る。近隣とは上手に相槌を打って。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「ガードマン」の絵。目を見開き、耳を澄まして小さな異変もキャッチして。自分の責任の範囲をきっちりガード。また緊急時に備えて準備を怠らずに。

対人運

必要と思った交流には正面から向き合って。それ以外はまとめて一度に用を済ませるか、いっそパスする。家族とは運命共同体ゆえ密に。介護は意思の疎通を図って。近隣とは地域での役割を果たし、個人的なことにはノータッチ。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら

全体運

「スポーツ大会」の絵。もっと力が出るはず、出し惜しみせずに。オールラウンドに頑張るのは無理。力を入れることと力を抜いてよいことをはっきり分けて、前者にパワーを集中せよ。

対人運

茶飲み友だちはカット。いい意味でライバル的に切磋琢磨し合える人を選んで交流を。ともに伸びる。家族とは干渉しないで。介護は順序正しく行い、ミスを防ぐ。近隣とはやや距離を置こう。

金運、健康運、ラッキーカラーはこちら