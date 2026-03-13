よく当たると大評判！　中津川りえの〈傾斜宮占い〉　金運・健康運・ラッキーカラー　3/13〜4/14

1998年に『婦人公論』に初登場した「傾斜宮占い」。以来、「ズバリ言い当てている」「日々の道しるべとして頼りにしている」と熱烈な支持を集めてきました。人間の本質を鋭く見抜くのはもちろん、具体的な行動の指針を示してくれるので、家族、社会とかかわりながら自分らしい生き方を模索する大人の女性にぴったり。晴れの日、曇りの日、雨の日があるように、人生の好調、不調のリズムも天の導きによって巡ります。運気の流れを読み解いて、日々を充実させましょう。

中津川流傾斜宮占いとは

人間の生年・生月日を五行と九方位に分類、組み合わせて生じた9種類の傾斜をシンボル化したものが九つの傾斜宮。これに中国の古典『易経』を加味したのが中津川流傾斜宮です。

あなたの傾斜宮は？

生年（ヨコ列・T=大正、S=昭和、H=平成／生年が表にない場合は、この配列にしたがって当てはめてください。T7はS2の列に、H12はT8の列になります）と、生月日（タテ列）の交わったところがあなたの傾斜宮です。

例：昭和43年10月1日生まれの傾斜宮は「乾宮」

3月13日〜4月14日の金運・健康運

中津川りえ（なかつがわ・りえ）

占い師。1998年に「傾斜宮占い」を『婦人公論』に発表、以来熱烈な支持を集めている。最新刊『幸せガイドブック傾斜宮占い』（中公文庫）が発売中。「音読で喉の健康を維持しています。音訳ボランティア養成講座を受けたことを思い出しました」

健康運

下半身の冷えとむくみに注意。運動はラジオ体操と、家の中で足踏みすれば基本OK。プラス買い物を兼ねてウォーキングを。旅行は遠出を控え、日帰りか1泊程度に。

金運

ピラミッド型の金運で裾野が広く安定。現状維持を。新規の話には乗らない。相続問題は計画を立てるのは〇だが、具体的に動くのは後日に。

座右の銘

安定第一。



ラッキーグッズ

昔の手紙。古文書。



開運お洒落

スタンダード。



ラッキー色

ベージュ、濃茶。



吉方位

3月東、南西、上、下。4月東、南東、西。

健康運

3月は腹部に気をつけて。4月は家系的な弱みが出ぬよう注意。食は粕漬けや甘酒など発酵食品を積極的に。良質の肉を少量摂る。3月は腹筋運動を中心に体形をすっきりと。4月は積極的な外出で運動不足を解消。

金運

守りの時で、節約上手な時でもある。モノを手放すか、預貯金や保険を解約しようか思案中なら維持を。複数の蓄財法でリスク分散を図って。新規の投資は迷いが生じるため、自粛。

座右の銘

一筋に思いを貫く。



ラッキーグッズ

器。三角定規。



開運お洒落

体形をカバーする服。



ラッキー色

パープル。



吉方位

3月上、下。4月南西、西。

健康運

3月は風邪に注意で、咳が残ったりぶり返したりせぬようしっかり完治させて。4月はやる気満々でオーバーワークになりがち。少しセーブを。シンプルな料理法で春野菜を味わい、極力外出して体にカツを入れる。

金運

見通しが明るいため、無理したり性急になったりしがち。投資は手堅く、安全な範囲に留める。4月は食品の値上がりを警戒、事前に対策を。

座右の銘

見守られて、一歩先へ。



ラッキーグッズ

昔から家にある書画骨董品。



開運お洒落

3月は機能的。4月は大胆に。



ラッキー色

濃いブルー。



吉方位

3月北東、西。4月南東、南西。

健康運

3月は不安定で、過労と眼精疲労に気をつけて。また不調を感じたら、病院へ行く前に冷静にセルフチェックを。4月は落ち着く。つき合いがよすぎて他人のペースに巻き込まれぬよう、自分の体調を第一に。

金運

3月は握って離さず、徹底して節約モードで。4月は交際費を十分に。またGWに向けて早期割引を利用するなど、プラスα予算の心づもりを。

座右の銘

継続は力、1日も休まずに。



ラッキーグッズ

サングラス。非常灯。



開運お洒落

チェーンネックレス。



ラッキー色

ワインレッド。



吉方位

3月北東、西、上、下。4月南東、西。

健康運

感情の変化が大きい時ゆえ、心の健康に目を向けて。メリハリつけて遊ぶ、働く、休む。昼間フルに動けば熟睡できる。食は盛りつけを美味しそうに工夫して。激しい運動は控える。

金運

3月は節約を。4月は一転、購入意欲満々。季節商品を買ってフレッシュな雰囲気を身にまとい、金運を引き寄せる。

座右の銘

精神状態を一定に保つ。



ラッキーグッズ

プラモデル。



開運お洒落

鮮やかな透明感のある色。濁った色は徹底排除。



ラッキー色

深い赤。



吉方位

3月東、西。4月北東、東。

健康運

花粉症など二重三重にアレルギー対策を。また新しい流行病も要警戒。食は刺激物を避け、調味料は減塩のものを。空気清浄機を使ってホコリを徹底除去し、湿度管理もしっかり。

金運

旅の途中なので貯める運はないが、好奇心旺盛に買いたい物をチェック。見るだけに留め、買った気分で目を肥やして金運を招く。

座右の銘

過ちては則ち改むるにはばかることなかれ。



ラッキーグッズ

小さなぬいぐるみ。



開運お洒落

着た時に気分が盛り上がる服。



ラッキー色

ベージュ、ゴールド。



吉方位

3月北東、南西。4月南東。

健康運

1つの不調がほかの不調を引き起こす心配あり。1つずつきちんと治して。また歯のブラッシングを正確に。歯科医に指導してもらうなど専門的なケアを。骨粗しょう症対策も。

金運

3月は予算内でおさめること。きっちり収支計算を。4月は交際費に目を光らせ、枠内でおさめよう。手土産や接待などの出費オーバーを警戒して。

座右の銘

着実に進める。



ラッキーグッズ

箸置き。おちょこ。



開運お洒落

制服のようにかっちりしたシルエットの服。



ラッキー色

オレンジ。

吉方位

3月西、上、下。4月南西。

健康運

血液循環が滞りがち。首周辺のこりにも注意で、リンパマッサージなどソフトな方法で優しく解消して。運動で体を鍛えるより、休める方向でリラックスを。食は好物を第一に。体にいいからと無理して食べない。

金運

あってもできるだけ使わずに。波瀾含みなので、蔵の扉は開けない方針。預金解約や大金の移動は待って。ノータッチで静かに寝かせておこう。

座右の銘

責任感を強く持つ。



ラッキーグッズ

バロック真珠。



開運お洒落

上下のデザインや色の違い、コントラストをはっきり。



ラッキー色

ピンク系。



吉方位

3月東、上、下。4月南西。

健康運

体の節々の潤滑油が減っていく暗示ゆえ、ぎっくり腰やひざ痛、筋違いに気をつけて。ハイキングなど自然の中で五感をフルに使い、全身運動を。嫌いな食べ物は無理せず残す。食べ合わせや食物アレルギーに注意。

金運

3月は大きな出費、4月は衝動買いを防いで。1日に使う金額を決めて無駄遣いをストップ。

座右の銘

得意分野を磨く、伸ばす。



ラッキーグッズ

まな板と包丁などペアになるキッチン道具。



開運お洒落

チェック柄。更紗模様。



ラッキー色

ベージュ、薄い黄。



吉方位

3月北東。4月北東、南東、南西。

