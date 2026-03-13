＜大学、行く意味ある？＞話が違う！「父さんが学費出してくれない」息子からのSOS【第2話まんが】
私（エイコ）は数年前、元夫（マコト）と離婚しました。離婚の原因は価値観の不一致です。とくに教育に対する考え方が大きく違ったのです。小学生に塾なんていらない、中学は公立で十分だと言い張る元夫に、中高一貫校出身の私は呆れ果てたのです。息子のユウタと娘のナオは離婚後、私立の中高一貫校に入りました。しかし今や息子は勉強をせず、スマホばかりで成績も悪化の一途。さらには「母さんは口うるさいから、父さんの家に住む」と言い出して……？
同居する両親は意外にも反対しませんでした。もしかしたら最近の息子のひどい態度に、少々ウンザリしていたのかもしれません。ただ元夫がどこまで金銭的な面倒を見てくれるのか、それはしっかり話し合うべきだと言われました。
息子が家を出て行った後も、私はたびたび息子を食事に招くようにしました。きっと元夫は一緒に暮らしても息子を放置しているだろうと思ったのです。ただ息子の態度は相変わらず反抗的です。そのうち徐々に会う機会も減っていきました。
元夫とは、息子が引っ越すときに金銭的なことを取り決めました。
息子は大学へ行かないと言っているし、高校を卒業するまでの学費は今までどおりこちらで払う。
その代わりに、万が一息子がどこかへ進学したいと言い出したら、その学費は元夫が払うという話になっていました。
息子だってもう物事が分かる年齢です。
のちのち揉めることのないようにと思って、息子にもしっかりお金のことを話しておいたつもりです。
しかし1年半ほど経って、突然私に連絡してきた息子は「父さんが大学の学費を出してくれないから戻りたい」と言ってきました。
高校卒業後の費用は元夫が払うという話になっていたのに……。
それは約束と違うのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
