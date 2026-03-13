【義兄、17歳娘にオネガイ】え？高齢義母の代わりに、私が義実家の家事を？＜第3話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第3話 義兄の要求、ムリ
【編集部コメント】
いやな予感、的中で〜す！ 母親が高齢なことを理由に、弟の妻に家事をさせようとするお義兄さん。お義兄さん以外全員、心のなかでは「お前がやれよ」と思っています。しかしみなさん大人な対応。それぞれキツいツッコミを入れることなく、さらっと流そうとします。お義兄さんもさらっと諦めてくれるといいのですが……反応が気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
