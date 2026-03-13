プロも「すごく不思議」 10K超えなのに振りやすさが増した『G440 K』は「ドライバー苦手な人に持ってこい」【ドライバー選び方ガイド】
テーラーメイドとキャロウェイが毎年この時季に新作モデルを発表してきたが、近年はピンやコブラも同時にデビュー。昨秋発売で評判のいい国産モデルを含めて、どんな技術的な進化をしたのか？ その選び方は？ 今回はピン『G440 K』について市原建彦プロに聞いた。
【写真】『G440 K』は『クアンタム』『Qi4D』よりやさしい？上がりやすい？ 最新ドライバー30機種の性能を比較
◇ ◇ ◇実は『G440 K』が新作で一番気になっていたモデルでした。元々スピン量が少なく、インパクト後もスクエアに長く押せる安定した挙動のヘッドが好み。少しスピンを足せて左に潜る球が出ない前作『G430 MAX10K』をエースとして使い続けてきました。前作とはダウンスイングでの“振り感”の違いがあると思います。初のカーボンソールの採用で軽量化に成功。重心位置を最適化できたおかげか、前作より高MOIなはずなのにダウンスイング途中でもたつくことなく、インパクトの走り感も増しました。バックウェイトが前作より重くなったのに振りやすくなったのがすごく不思議ですが、ドロー、フェードの弾道調整機能の追加は嬉し過ぎます。打点ブレの強さは他の新作と比較にならないし、10K以上でも球が強いですね。軽量作でも十分ブレないのがピンの魅力。軽量モデルの『G440 K HL』はドライバーが苦手な人にもってこいだと思います。【市原建彦の試打評価コメント】『G440 K』とにかくドライバーが苦手という人にオススメです。前作より0.5インチ長い『ALTA J CB』装着も理由ですが、スイング中のもたつきが少なくインパクトで加速感を増したのに、ブレない性能は前作以上で音も良くなってます。『G440 K HL』HS37m/s以下で低弾道に悩む人には一度打ってほしいと思います。『SPEEDER NX GREY 35』は38gの先調子で、とにかく高打出しでキャリーを稼ぎやすく、軽量作でもある程度操作もできて好印象ですね。■解説：市原建彦いちはら・たつひこ／ 1978年生まれ、神奈川県出身。世界ジュニアで優勝してプロデビュー。ツアー通算1勝。新クラブの評価・分析に定評がある。◇ ◇ ◇最新ドライバーの初速性能はいかに？ 関連記事「新作ドライバーの初速性能は？ テーラー、キャロ、PING……徹底比較」で公開中
