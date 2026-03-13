吉田優利が仲よし女子プロたちとのオフショットを公開 「当たり前に仲良くしてくれる」という「人生半分以上友達」を発表！
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。仲のいい女子プロ4人を温度に例えながら、楽しいオフショットを投稿した。
【写真】吉田優利も思わず吹き出す？ 補正が効き過ぎたプリクラショット
最初は林菜乃子と葭葉ルミ。「41、2度のお湯に浸かるくらいのちょ〜気持ちいい温かさと居心地良さをくれる2人」と紹介すると、3月12日が33歳の誕生日だった葭葉を「happy birthday」と祝福した。顔を寄せ合った3ショットに続いて、カラーペンでたくさんの書き込みをした葭葉とのプリクラシートを公開。さらに補正された2ショットの画像の中には「るみさん笑笑笑笑 顔が豆笑笑」と書き込み、写真の仕上がりには笑いをこらえきれない様子だった。工藤遥加については「私はサウナ苦手だけど、追いついていこうとするあまり普通にセット数こなせてた時みたいに一緒に引き上げてくれるようなマインド熱くてかっこいい」と紹介。カフェでのんびりと寛ぐ写真を公開した。最後は「さすが人生半分以上友達」という澁澤莉絵留との2ショット。「温度というよりもはや水、毎日ジュースは飽きちゃうけど水は飲む！みたいに当たり前に仲良くしてくれる」と親しさをアピール。2人でベレー帽をかぶったり、オレンジとイチゴのニット帽をかぶったりとオフを楽しんでいた。この投稿には葭葉や澁澤をはじめ、大勢の女子プロやファンからの「いいね！」が殺到していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
