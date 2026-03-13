マクドナルド、ハッピーセットに「ドラえもん」登場 映画モチーフの“水遊び・お風呂遊び”が楽しめる全6種類
日本マクドナルドは20日より、ハッピーセット「ドラえもん」を、期間限定で販売する。
ハッピーセット「ドラえもん」は、2月27日より公開中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をモチーフにした、全6種類のおもちゃ。1983年に公開され『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛されてきた『ドラえもん のび太の海底鬼岩城』。40年以上の時を経て、2026年に『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』として、新たに生まれ変わり、現在大ヒット上映中となっている。
本作のカギとなる、映画に登場するキャラクター「水中バギー」や、ひみつ道具の「オイシーン貝」「カメレオンぼうし」などをモチーフに、映画の舞台である海底の世界観に合わせた、水遊びやお風呂遊びが楽しめるおもちゃを中心に、さまざまな仕掛けのおもちゃをラインアップした。
「くるっとカーブ！ドラえもん＆バギー」は、ドラえもんの顔の向きを変えることで、バギーの進行方向が変わる仕組みのおもちゃ。おもちゃの形や向きをよく観察し、「どちらに進むかな？」と考えながら遊ぶことで、図形・空間の認識を楽しく育む。
水の性質に触れて学べる「おさえてふしぎ？！オイシーン貝シャワー」は、水の流れ方が変わる仕組みを体験し、学ぶことができる。また、浮力で遊べる「めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター」は、水に浮く・沈むといった違い(自然科学)を体験しながら、試して考える力を育む。
「みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい」では、海底で活躍するドラえもんやのび太たちの物語を想像しながら水遊びが楽しめる。
※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了。その場合は代わりのおもちゃなどを提供
※おもちゃは選べない
※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮すること。また、食べきれない量のご注文も遠慮すること
■ラインアップ
▼第1弾＝3月20日（金）〜3月26日（木）
【くるっとカーブ！ドラえもん＆バギー】
映画に登場するキャラクター、「水中バギー」とドラえもんの手転がしで遊ぶバギーカーのおもちゃ。ドラえもんの首の向きを左右・正面に変えると、進む方向が変わる。
【みんなでとびだせ！ドラえもんのウォータースライダー】
ドラえもんたちが乗ったパーツを滑らせて遊ぶおもちゃ。滑り台の上から水を注ぐと、よく滑る。滑り台の角度を変えて遊ぶことがでえう。水がなくても遊べる。
【おさえてふしぎ？！オイシーン貝シャワー】
映画に登場するひみつ道具「オイシーン貝」のおもちゃ。おもちゃを水中に入れ、外に出して遊ぶ。貝殻の上部の穴を指で押さえると水が止まり、指を離すと下からシャワーのように水が出る仕掛け。
▼第2弾＝3月27日（金）〜4月2日（木）
【めざせすいめん！ドラえもんとタケコプター】
水中に入れ、手を離すと、タケコプターで飛んでいるように勢いよく浮き上がるおもちゃ。バランスをとりながら水面に浮かばせて遊ぶこともできる。
【みんなをたすけよう！ドラえもんのディスクすくい】
ドラえもん、のび太たちが描かれたディスク・帽子の形のケース・ポイのセットのおもちゃ。ディスクを水に浮かべ、ポイを使ってすくい、ひみつ道具「カメレオンぼうし」の上に乗せて遊ぶ。
【ぼうけんに出かけよう！ドラえもんのどこでもドア】
「どこでもドア」をモチーフにしたおもちゃ。ドアを開けると冒険を楽しむ様子が描かれたイラストが見られる。ドアを閉めてスイッチを上向き（または下向き）にし、再度開けると、中のイラストが変わる。
▼第3弾＝4月3日(金)〜
第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ（※品切れの場合、過去販売したおもちゃなどを渡す場合あり。おもちゃは選べない）
