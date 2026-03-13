蒔田彩珠、『リブート』撮影現場で編み物 休憩中のオフショットに反響「この編み物は何にリブートするんだろう」「作品が楽しみ」
俳優の蒔田彩珠が10日、自身のインスタグラムを更新。現在、出演しているTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の撮影現場で編み物をするオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「この編み物は何にリブートするんだろう」休憩中に“せっせ”と編み物をする蒔田彩珠
蒔田は「オフ足立」「#リブート」とつづり、写真を投稿（蒔田は、足立翼役）。
公開された写真には、撮影の休憩中とみられる蒔田が、笑顔でせっせと編み物をする様子が収められている。机の上には毛糸や編みかけの作品が置かれ、リラックスした雰囲気の中で手を動かす自然体な姿が印象的な1枚となっている。
蒔田は、過去の投稿でも編み物作品を披露しており、コメント欄には「撮影のオフでも編み物していたんですね」「あじゅちゃん何編んでのかな」「この編み物は何にリブートするんだろう」「器用なあじゅちゃん 作品が楽しみ」「仕事ができる足立刑事の貴重なオフショットですね」などの声が寄せられている。
