蒔田彩珠、『リブート』撮影現場で編み物 休憩中のオフショットに反響「この編み物は何にリブートするんだろう」「作品が楽しみ」

蒔田彩珠、『リブート』撮影現場で編み物 休憩中のオフショットに反響「この編み物は何にリブートするんだろう」「作品が楽しみ」