M!LK・IVEら、Apple Music限定プレイリスト公開 春彩る楽曲を自ら選曲
【モデルプレス＝2026/03/13】Apple Musicが、桜の開花とともにやってくる胸躍るシーズンを祝う特集「スプリングタイム・サウンズ」に、M!LK、Chevon、Kohjiya、IVE（REI and LIZ）といった次世代を担う若手アーティストが参加。4組の多彩なアーティストが自ら選曲した春を彩るApple Music限定プレイリストが、コメントと共に公開された。
5人組ダンスボーカルグループのＭ!LKは、「新しいことがたくさん待っている季節。いいスタートが切れますように」 と語るプレイリストを公開。「メンバーそれぞれがセレクトした春曲で、素敵な日々をお送りください！」というメッセージとともに、メンバーが“春休みの思い出とともに勇気をもらった楽曲”や、“春の夕暮れに大切な人を思い出す1曲”、そして“新しい一歩を踏み出す背中をそっと押してくれる楽曲”などを選出。期待や高揚感、少しの切なさまで感じさせてくれる、メンバーの思いが詰まったプレイリストとなっている。
スリーピースバンドのChevonは、「お散歩中も寂しい夜も寄り添って、気持ちが春めく曲を選びました」と語るプレイリストを公開。バンドメンバー全員でプレイリストを制作した。メンバーは、「曲を書くときに特別な気持ちが入る要素の一つに“春”があります」と語り、J-Popを中心に時代を超えて親しまれている楽曲を多数セレクト。メンバーそれぞれが散歩の時間や地元の公園、帰り道など日常の情景とともに思い浮かぶ楽曲を選出し、穏やかな春の陽気から、ふとした寂しさやノスタルジーまで、春のさまざまな感情に寄り添う楽曲が並ぶプレイリストに仕上がっている。
ラッパーのKohjiyaは、「青春時代に聴いて、今もふとした時に聴くタイムレスな楽曲たち」と語るプレイリストを公開。「学生時代に聴いていた春に合う曲」を軸に、10代の頃に自身の音楽性の土台となった2010年代中頃を中心とした楽曲をセレクト。勉強や通学中に繰り返し聴いていた、青春期の未熟な感情や心の浮き沈みを投影したという思い出の楽曲など、青春時代の記憶とともに春の空気を感じさせる楽曲が並ぶプレイリストになっている。
「新しい年が始まり、春もやって来ました。舞い落ちる桜の花びらのように、美しくて自由な2026年をお過ごしください」。そんなメッセージとともに、K-POPの6人組グループIVEのLIZとREIが、春をテーマにしたプレイリストを公開。REIは「宝箱」をテーマに、自身の人生に寄り添ってきた楽曲をセレクト。一方、LIZは思い出深いバンドの楽曲やお気に入りのバラードなどを中心に選曲した。2人それぞれの感性や思い出が詰まった楽曲が並び、新しい息吹が満ちる季節の幕開けを感じさせるプレイリストに仕上がっている。（modelpress編集部）
