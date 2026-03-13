3児の母・中村仁美アナ、5種類の手作り弁当公開「三男ご要望ソーセージ巻き」などこだわりメニュー「見栄えバッチリ」「忙しいのに尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/03/13】フリーアナウンサーの中村仁美が3月11日、自身のInstagramを更新。手作り弁当をまとめた投稿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「見栄えバッチリ」ソーセージ巻きなど個性派おかず入り弁当5種
中村は「お弁当備忘録」として、これまで作ってきた弁当の写真を投稿。「三男ご要望ソーセージ巻き」と手羽の唐揚げを詰めた弁当、冷やしうどん弁当など、5種類の多様な弁当の写真を公開している。また「三男、幼稚園最後の遠足 前回の遠足時と メニューが全く同じという…三男にとってはたまのお弁当なので 栄養＜好きなもの…と思うと 毎回一緒になってしまいます」と子どもへの愛情を感じる微笑ましいエピソードを紹介している。
他にも「長男のテストが終わり 新学期までお弁当作りはお休み」と、しばらく弁当作りから離れることを明かし「ちょっとだけゆっくり寝られるのと 明日のお弁当はどうしよう〜？という悩みからの解放 4月まで充電」と嬉しい心境をユーモア交じりにコメントしている。
この投稿には「美味しそう」「こんなお弁当羨ましい」「見栄えバッチリ」「忙しいのに尊敬」「愛情を感じる」「可愛い家族」などの反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
