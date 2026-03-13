１３日前引けの日経平均株価は前日比６６６円５６銭安の５万３７８６円４０銭。前場のプライム市場の売買高概算は１５億４２９６万株、売買代金概算は４兆２５２９億円。値上がり銘柄数は６３９、値下がり銘柄数は８９４、変わらずは５８銘柄だった。



日経平均株価は朝安後に下げ渋る展開。前日の米株式市場は、ＮＹダウが７３９ドル安と下落した。原油高を警戒した売りが膨らんだ。イランの新しい最高指導者モジタバ・ハメネイ師はホルムズ海峡に関して「封鎖を継続するべきだ」と表明したと報じられた。米株安を受け、日経平均株価は値を下げて始まり、寄り後まもなく下げ幅は１１００円を超えた。ＡＩ・半導体関連株などが下落し、全体相場を押し下げた。原油高を警戒し景気敏感株などが売られた。ただ、日経平均株価の５万３０００円台前半では値頃感も台頭し、売り一巡後は下げ幅が縮小した。為替相場は１ドル＝１５９円３０銭前後へ円安が進行している。なお、日経平均先物・オプション３月物の特別清算指数（ＳＱ）値は５万２９０９円４５銭だったとみられている。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やアドバンテスト＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞、ソフトバンクグループ＜9984＞が安い。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞が軟調。三菱重工業＜7011＞やフジクラ＜5803＞が下落し、ホンダ＜7267＞が大幅安。半面、レーザーテック＜6920＞が高く、古河電気工業＜5801＞や任天堂＜7974＞が堅調。ＩＮＰＥＸ＜1605＞が値を上げ、三菱商事＜8058＞や伊藤忠商事＜8001＞、三井金属＜5706＞が買われた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト