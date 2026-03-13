発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティングデジタル配信中（購入／レンタル）発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン(C) 2026 Disney

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー・アニメーション最新作「ズートピア2」のBlu-ray/DVDを5月20日に発売する。ラインナップは「BD＋DVDセット」、「BD＋DVDセット コンプリート・ケース付き(数量限定)」、「4K UHD＋BD セット」、DVDの4形態。3月13日からはデジタル配信(購入)も開始する。

価格は、BD＋DVDセット、BD＋DVDセット コンプリート・ケース付き(数量限定)が5,390円。4KUHD＋ブルーレイセットが7,590円、DVDが4,070円。コンプリート・ケース付き数量限定版は、前作「ズートピア ブルーレイ＋DVDセット」をあわせて収納できる。

「ズートピア2」は、昨年12月の劇場公開以降、国内興行収入150億円を突破し、2月21日時点で洋画史上最長となる12週連続No.1を記録した作品。動物たちが人間のように暮らす都市“ズートピア”を舞台に、ウサギの警察官ジュディと、キツネのニックが再びバディを組み、街の誕生に隠された驚くべき秘密と真実に迫るファンタジー・アドベンチャー。

物語では、ズートピアにいるはずのないヘビのゲイリーの出現をきっかけに、「なぜこの街には哺乳類しかいないのか」「ヘビたちが姿を消した理由とは何か」というズートピア最大の謎が浮かび上がる。

ボーナス・コンテンツとして「作品の舞台裏」「最高の声優たち」「ニブルズの描き方」「おもしろトリビア」「“ワイルド”な収録現場」「おやつ時間」「ミュージックビデオ ♪Zoo by シャキーラ」を収録。

さらに未公開シーンも用意され、監督によるイントロダクション付きで「もうひとつのオープニング」「密輸犯を捕まえろ！」「ゲイリー現る！」「新しい仲間」「砂漠のフェスティバル」「クロウハウザーの手助け」「博物館で大ピンチ」「クロウハウザーの家族」を収める。なお、デジタル配信版のボーナス・コンテンツの取扱いは配信サービスによって異なる。