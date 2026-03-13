つくれぽ950件以上！レンジで即完成の「ほうじ茶ラテ」を作ってみた
鍋不要！ ほっこり「ほうじ茶ラテ」を試してみた
まだまだ寒い日が続く今の季節は、温かい飲み物を飲んでほっと一息つきたくなりますよね。なかでもホットミルクをベースにしたドリンクにはリラックス効果があり、心も体もポカポカにしてくれます。
そこで今回は、クックパッドでつくれぽ950件超えの人気レシピ「ほうじ茶ラテ」を実際に作ってみました。
【材料】（1人分）
ほうじ茶の茶葉 大さじ2
水 100cc
練乳 大さじ1
牛乳 100cc
シナモンパウダー お好みで
ほうじ茶パックは押して濃く出すのがポイント
1. レンジ対応のティーポットに、茶葉を入れたお茶パックと水を入れます。今回はマグカップを使用しました。
2. 500Wの電子レンジで2分ほど温めます。濃いめに色を出し、お茶パックを取り出します。
3. 2に練乳を入れて溶かしたら、牛乳を注ぎます。
4. 再度、500Wの電子レンジで2分加熱して完成です。
飲んでみると、ほうじ茶の香ばしさとミルクのまろやかさが口いっぱいに広がり、思わずほっこり。練乳のコクのある甘さがさっぱりとしたほうじ茶にマッチしていて、体の中から温まる感じがします。
シナモンをふりかけるとより贅沢な味わいに
途中で少量のシナモンをふりかけると、甘いスパイスの香りがふわっと漂い、より贅沢な味わいになります。香り豊かなシナモンにほうじ茶とミルクが合わさることで、まるでカフェのような「和風チャイ」が楽しめました。
片付けも楽ちん！疲れたときに飲みたい「ほうじ茶ラテ」
ほうじ茶は、コーヒーや紅茶と比べるとカフェインの量が少ないのも嬉しいポイント。そのままでもおいしいですが、ミルクを加えると濃厚で満足感のある一杯になります。
洗い物も少なくレンジで簡単に作れるので、リラックスしたいときにぜひ作ってみてくださいね。