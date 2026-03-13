タレントのモト冬樹（７４）が１３日までに自身のブログを更新。妻でモデルの武東由美（６５）が資格試験に合格したことを明かした。

「資格試験に合格した妻」とのタイトルで記事をアップし、「妻が今日 保険関係の資格試験に合格した」と報告。「ここ一週間ほど一生懸命勉強していたけど パソコンを使ったことのない妻がパソコンでの試験で合格したってすごいね」と祝福した。

「妻がこの試験を受けたのは保護犬を譲渡する際に保護犬用の保険を里親さんに紹介するためにはこの資格がいるかららしい」と説明。

「まぁ司法書士と宅建の国家資格を取得できたくらいの妻だから 簡単とはいえ妻の年齢でまだ記憶力が衰えていないってすごいね」と、妻がすでに取得している難関資格にも言及した。

コメント欄には「司法書士と宅建も、もっていらっしゃるなんて、素晴らしいです」「司法書士に宅建を持ってるなんて凄い！」と驚く声が寄せられている。

２人は長年、大阪と東京の遠距離恋愛を続け、２０１０年、モトが５９歳の時に“熟年婚”したことで話題になった。武東は過去に自身のブログで「司法書士試験 ３回目に合格しました」「平成２３年 やっと合格できました」と１５年前に合格したことを明かしていた。