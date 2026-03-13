3月5日（木）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOの“体脂肪率”が話題となった。

©ABCテレビ

この日のテーマは「豚肉いろいろ」。食べごたえのあるスペアリブを使った「スペアリブの味噌煮」を辻調理師専門学校の簾達也先生から教わった。

©ABCテレビ

番組の冒頭には豚にまつわる豆知識が紹介された。ぽっちゃりしているイメージがある豚だが、体脂肪率は15％前後。人間の男性なら標準、女性ならかなり引き締まったボディの数値で、ぽっちゃりどころか筋肉質の“隠れマッチョ”だったのだ。

そんな意外な事実を受け、DAIGOが出題した恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」は「僕の体脂肪率は豚より上？それとも下？」。「下じゃないですか？」と推理する簾先生だが、残念ながらハズレ。正解は「15～16％」で、ほぼ「豚と一緒くらい」だという。

©ABCテレビ

一方、以前番組の中で「最近、太ってきた」と悩みを打ち明けていた簾先生は、「たぶん20％近いかも」と体脂肪率の増加も気になるよう。「ちょっと制限しないと」とダイエットを考えているという。

そこで、DAIGOが「何を制限します？」とたずねると、「ご飯食べ終わってからのお菓子ですかね（笑）」とかわいらしい答えが。そんな先生と「ティラミスとか？」「マカロンもいいですよね」と食後のスイーツ談義をノリノリでくり広げるDAIGOに、視聴者からは「ご飯の後のお菓子(マカロンなど)で盛り上がれる料理番組MC」「ダイエットしたい人にお菓子勧めてどうするwww」などの声が寄せられていた。

（※レシピ）

スペアリブの味噌煮

＜材料（2人分）＞

スペアリブ 500g

大根 250g

ゆで卵 2個

しょうが 15g

だし 800ml

赤だし用みそ 45g

砂糖 大さじ2

しょうゆ 小さじ1

青ねぎ 1本

七味唐辛子 適量

サラダ油 大さじ1

＜作り方＞

（1）大根は皮をむいて2cm厚さの半月切りにし、青ねぎは斜め薄切りにし、しょうがは皮をむいて薄切りにする。

（2）フライパンにサラダ油を熱し、スペアリブは中火で焼き色をつけ、だし、大根、しょうがを加えて紙蓋をし、沸騰してから中火で20分煮る。

（3）ゆで卵、砂糖、しょうゆ、赤だし用みそを煮汁の一部で溶いて2に加え、再び紙蓋をして中火で15分煮る。

（4）（3）の煮汁にとろみがついてきたら、煮汁をかけながら仕上げ、器に盛って青ねぎをのせ、七味唐辛子をふる。

©ABCテレビ

