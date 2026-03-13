5人組ロックバンド「Sadie」のドラム・景が、3月18日にZepp Shinjukuで迎える結成21周年公演を前に、スポニチアネックスの単独インタビューに応じた。約9年の活動休止を経て、再び同じ5人でステージに立つ彼ら。だが、全員が立ち止まらずに歩み続けていたわけではない。景は休止期間中、一度音楽の世界から完全に離れている。それでも今、再びドラムセットの後ろに座り、強烈なビートを刻んでいる理由とは何か。 （ヴィジュアル系特集取材班）

激しいサウンドを屋台骨として支え、ステージの最後方からバンド全体を見渡すドラマー、景。無骨にリズムを刻むその頼もしい姿からは想像し難いが、2015年の活動休止後、他のメンバーが新しいバンドやプロジェクトで音を鳴らし続ける中、スティックを置いていた時期がある。

それでも戻ってくることができたのは、他でもない4人の仲間の存在があったからだ。

「メンバーそれぞれが音楽をずっとやり続けてくれていたことが大きいです。その背景にSadieというものをちゃんと思っていてくれて、僕がまた戻ってきて再開しても、自分が帰ってこれる居場所を作っていてくれた」

仲間が、Sadieという火を絶やさずにいてくれた。“いつか”を信じて席を空けたまま待っていてくれたのだ。

そしてもう一つ、原動力として強く挙げたのがファンの存在だ。

「ファンの皆さんがずっと信じて待っていてくれた愛があったからこそ、こうしてまた活動できていると思います。僕にとっては、それが何より大きなことですね」

その真っ直ぐな“愛”を、ファイナルを目前に控えた全国ツアーの現場で、肌で感じているという。

「自分も気合は入っているんですけれども、ファンの皆さんの声や気持ちがすごく伝わる、感じるライブができています」

ステージ最後方、ドラムセットに座るからこそ、会場全体の熱気と空気の振動を誰よりも冷静に受け止めることができる。

「メンバーもファンの子も、そういうライブができている。だからこそ、さらにファンのみんなと絆を強く深め、もっと信じ合えるようなライブにしていきたいなと思っています」

確かな絆を確かめ合いながら、視線は3月18日、Zepp Shinjukuで迎える21周年公演へと向かっている。

復活後、リバイバル三部作を通じて過去の楽曲を再録し、時系列を辿るように歴史を総括してきたSadie。過去をなぞるフェーズはここで一つの区切りを迎える。

「過去作品の3部作リバイバルとして全て出したので、ここからさらにかっこいいSadieと、そして未来へ繋がる景色を皆さんにお届けできたらなと思っています」

振り返る時間は終わった。ここから先は、まだ見ぬ未来を描いていく時間だ。

「やはり音源はライブでしか体感できないので、この最新の最強の5人を楽しみに、会いに来て欲しいです」

一度は離れた自分が戻り、帰る場所を守ってくれた仲間がいる。そして、信じて待っていてくれたファンがいる。その揺るぎない事実を抱きしめたSadieは今、単なる過去の延長線上ではなく、「最新の最強の5人」としてステージに立っている。