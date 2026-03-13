秋野暢子、娘夫婦へ手作りした“ダイエット食”紹介「2人ともスッキリ痩せました」 低カロリー＆がっつりメニューに反響「参考にさせて頂きます」
俳優の秋野暢子（69）が11日、自身のブログを更新。娘夫婦のために用意した“ダイエット食”を紹介した。
【写真】「スッキリ痩せました」手作り“ダイエット食”の数々を紹介した秋野暢子
秋野は「まだまだ娘夫婦のダイエットは続いてます 2人ともスッキリ痩せました」と明かし、カロリー低めのこの日のメニューを紹介。「こんな感じのオカズになりました」と、手作りした料理の写真を複数枚投稿した。
食卓に並んだのは「ナスのナムル」「タコとニラと白菜キムチ」「鶏もも肉の味噌焼き」の3品。秋野は「炭水化物はやめているようです。頑張ってますね」と娘夫婦の努力にも触れた。
コメント欄には「おいしそうですね!!!」「食べたいなぁ〜!!」「ダイエットメニー参考にさせて頂きます」などの声が寄せられている。
