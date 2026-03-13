台湾プロ野球・富邦ガーディアンズのチアリーダーで大人気のジェシー（29）が13日までに自身のインスタグラムを更新。東京で撮影した早咲きの桜を背景にした制服ショットを投稿した。

WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、など日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。36人から選抜された12人が来日した。

台湾は開幕戦のオーストラリア、2戦目の日本に2連敗。負けられない3戦目のチェコ戦で7回コールド勝ち。1次ラウンド最終戦となった韓国戦では、延長戦に突入する死闘の末に2連勝を飾った。2勝2敗で準々決勝進出へ韓国―オーストラリア戦の結果待ちとなっていたが、残念ながらマイアミへの切符を手にすることはできなかった。

ジェシーは自身のインスタグラムで「生田駅で早咲きの桜に出会った。3月の日本は、まるで物語みたいに美しい」と早咲きの桜を背景にした制服姿を投稿した。

ネットでは「透明感抜群！」「可愛すぎる！」「美しさやばい！」「桜がお似合い」などの声が上がった。

銘傳大学の経済・金融学系を卒業し、外資系航空会社の客室乗務員に内定した経験もあるが、最終的に台湾での活動を選んだジェシー。21年から富邦ガーディアンズのチアチームに参加。22年に味全ドラゴンズのチアチームに移籍した。しかし開幕前に足のケガをしてしまい全休。23年に富邦ガーディアンズのチアチームに復帰した。