長崎県諫早市で２００１年、小学１年の女児が誘拐、殺害された事件の被害者遺族が、加害者の吉岡達夫受刑者（４８）（殺人罪などで無期懲役が確定）に損害賠償を求めた３度目の訴訟で、福岡地裁（樺山倫尚裁判官）は１３日、請求通り約７０００万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

刑事裁判の確定判決によると、吉岡受刑者は０１年１０月、下校中だった小学１年の女児（当時７歳）を誘拐し、わいせつ行為におよんだ上で首を絞めて殺害するなどした。

被害女児の父（７１）ら遺族は０３年、吉岡受刑者側に賠償を求めて長崎地裁大村支部に提訴。同支部は「愛する娘を失った（遺族の）悲しみは筆舌に尽くしがたい」として約７０００万円の賠償を命じる判決を言い渡し、確定した。しかし、受刑者側からの支払いはなく、民法の時効（１０年）で賠償請求権が消滅することを防ぐため、遺族側は１５年に再び提訴し、１６年に同様の判決が確定。その後も支払いはなく、２度目の判決も１月に時効を迎えるため、昨年１２月に提訴していた。

今回の訴訟で吉岡受刑者は、「特に反論はありません」とする答弁書を提出していた。