プロ野球・ロッテの西川史礁選手が13日、ケガの回復が順調に進んでいる様子を明かしました。

西川選手は2月10日の春季キャンプ中に右前腕に違和感を覚え、翌日に「右前腕屈筋損傷」と診断されていました。球団からは回復状況にあわせて打撃練習を再開し、3週間後からスローイングも再開予定と発表されていましたが、この日、ロッテ本拠地ZOZOマリンスタジアムでの練習で、西川選手が打撃練習を行い、軽いキャッチボールを行う姿がありました。

練習後にインタビューに応じた西川選手は「順調に回復していますし、バッティングは全然全力で振れます」と回復状況を報告。「プロに入って初めての大きなケガだった」と明かし、「トレーナーのおかげで順調に回復できて感謝していますし、同じことを繰り返さないように気をつけている」と現在の心境を明かしました。

リハビリ期間は毎日トレーニングを行っていたとし、やれることに制限がある日々を過ごし「野球をこんなにやりたいと思ったことはない」と改めて感じた心境を述べました。昨季は新人王に輝いた西川選手。今後も順調な回復と完全復活が期待されます。