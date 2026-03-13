お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が12日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。現在開催中のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について言及した。

矢作が「今、WBC一色ですね。地上波でやってないじゃない。ネットフリックスでしかやってないけど」と切り出した上で率直に「盛り上がってるんですかね？」と投げかけた。

小木が「ネットフリックスだから盛り上がってるんじゃないの？ 聞くでしょ？」と返答すると、矢作は「やっぱり地上波でやってない分、盛り上がってないと思うよ」と主張した。

続けて「好きな人はもちろん見るよ、ネットフリックスで。だけど、こういうものって、オリンピックでもワールドカップでもそうだけど、いわゆるにわかファンっていうのが一番大事じゃん、盛り上がるには。テレビでやってたら『そうか、やってたら見ようか』っていう人が何百万人もいるわけ。その人たちが誰も見ないんだよ？」と語った。

小木は「実家に帰ってないから分からない、確かに実家に行くと、俺の知らなかったニュースやスポーツ、結構詳しいわけよ。それは地上波でやってる。野球、ウチのオヤジ大好きだったから、昔よくナイターみていた思い出もあるし。知らないのか…と思うとかわいそうだな。見られてないの」と語った。矢作も「盛り上がりに大事なにわかファンが入ってこれないっていうさ」と語った。