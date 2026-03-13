3月13日 連載開始

HIKEの電子漫画出版事業を担う「HIKE編集部」は、少年/青年向け作品を中心に扱うレーベル「COMIC ELAN」（コミックエラン）にて3作品の連載を3月13日より開始した。

今回連載が開始されるのは「ピリオドにうたえ」「藍嵐のリオ」「ギャルゲーフラグクラッシュ」の3作品。

ピリオドにうたえ

著者：自家製氏

LINEマンガにて独占先行配信

【あらすじ】

大学生の吟崎七菜生（ぎんざき ななお）は、ある日突然、中学時代の同級生・章司音彩（しょうじ ねいろ）から曲作りを依頼される。

音彩はアイドルグループのいちメンバーとして活動しているが、1年後に卒業予定で、その時の卒業ソングを作って欲しいという。七菜生は作曲のプロでもアイドルに詳しいわけでもないので断るが、音彩の押しの強さに圧倒されて…

「アイドル」×「音楽」の魅力に触れる、短くも濃い1年が始まる―

藍嵐のリオ

著者：巳波カイ氏

LINEマンガにて独占先行配信

【あらすじ】

タイナ村で暮らす少年「リオ」は大魔法使いと村中から慕われる兄「リベトラ」をもつ。

兄に比べて自分は魔法の才能がないと落ち込んでいたリオは、ある日一冊の魔法書と出会う。

魔法書との出会いもつかぬ間、何者かに村が滅ぼされる事件が発生。

村を守るためリオを安全な場所へと避難させるリベトラに、離れたくないと泣くリオ。

「本に選ばれたから大丈夫だ」と言い残しリベトラとリオは離れ離れに……。

不思議な本、滅ぼされた村、兄の目的……。

少年リオをめぐるハイファンタジーがここにはじまる！

ギャルゲーフラグクラッシュ

著者：由津氏

各電子書籍サイトにて配信

【あらすじ】

私は限界オタクのOL、影宮司希（かげみや しき）。

同じくオタクの兄から借りたVRギャルゲーを起動しゲームを楽しんでいた。

ゲームの説明書に気を取られていた私は、背後から忍び寄るゲームの異変に気が付かなかった……！

いざ、プレイしようと目をあけたら……

ゲームの世界へトリップしてしまった……！

正規の主人公と攻略対象の女子たちの恋の案内人となり、見事全フラグ回収すれば無事ゲームから出られると思ったんだけど

あれれ～おかしいぞ～？

ルートを進行していけばいくほど、攻略対象の矢印がこちらに向いていて……！？

しかも、正規の主人公も私の事が好きみたいで～！？

この世界どうなってるんだ！？

私はゲームの世界から抜け出せるのか！？

