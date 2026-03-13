2026年3月26日、北海道新幹線は”開業10周年”の大きな節目を迎えます。これを祝して、3月21日（土）・22日（日）の2日間、新函館北斗駅前でビッグイベント「はこだて＆あおもり つながるフェスティバル」が開催されます。最大の見どころは、地元出身パイロットが操縦する航空自衛隊F-15戦闘機の祝賀飛行。さらに“鉄道芸人”中川家礼二さんのトークショーや、1,000円のメニューが10円になる驚愕のグルメキャンペーン、1年間限定の復刻デザイン入場券など、この2日間しか味わえない熱いトピックスが満載です。来週末の旅を120%楽しむための最新情報を詳しくご紹介します。

記念カードの配布 3/21(土)〜5/31(日)※なくなり次第終了（イメージ）

祝・開業10周年！新函館北斗駅前で大規模フェスティバル開催

青函トンネルを抜け、本州と北海道を結ぶ大動脈として走り続けてきた北海道新幹線。開業10周年という大きな節目を祝うメインイベント「はこだて＆あおもり つながるフェスティバル」が、新函館北斗駅前イベント広場を中心に開催されます。

イベントは新函館北斗駅前で、3/21と3/22に！

開催日時：2026年3月21日(土)、22日(日) 10:00〜16:00

開催場所：新函館北斗駅前イベント広場

会場MAP（イメージ）

特設ステージでは、地元・北斗市の団体による合唱や吹奏楽、青森県の伝統芸能「津軽三味線」のライブパフォーマンスが行われます。さらに、21日の11:00からは、北海道新幹線開業10周年特命《盛り上げ》駅長を務める「中川家」礼二さんによるトークイベントも予定されています。鉄道芸人として知られる礼二さんの、新幹線にまつわる熱いトークは必聴です。

また、グルメ好きに見逃せないのが「ふるまいスープ」です。地元レストランのシェフが監修した「北斗産エゾ鹿と道南野菜のリボリータ」が、各日11:30と15:00の2回、それぞれ100食限定で無料提供されます。整理券は提供時間の45分前から配布されるため、早めの確保がおすすめです。

ふるまいスープ概要（イメージ）

航空ファン必見！千歳基地F-15戦闘機による大迫力の祝賀飛行

（画像：航空自衛隊のHPより）

今回の10周年イベントで、鉄道ファンだけでなく航空ファンをも熱狂させているのが、航空自衛隊による展示飛行です。

3月21日の10:30頃、新函館北斗駅前イベント広場上空に、千歳基地に所属するF-15戦闘機が飛来し、大迫力の祝賀フライトを行います。

特に注目すべきは、今回のフライトを担当するパイロット陣です。道産子初の女性戦闘機パイロットである函館市出身の小林2尉（TACネーム：五稜）と、余市町出身の小野2尉（TACネーム：NIKKA）という、北海道出身の操縦者2名が凱旋飛行を行う予定となっています。

左：小林さん、右：小野さん（画像：航空自衛隊のHPより）

北海道の空を護るF-15戦闘機と、北海道の大地を駆ける新幹線H5系。陸と空の共演は、この日しか見られない貴重な瞬間となるでしょう。

鉄道ファンが見逃せない激アツ企画と連動キャンペーン

イベント会場の賑わいもさることながら、鉄道ファンとして注目したいのは、各駅で展開される連動企画やお得なキャンペーンの数々です。

激レア「JR北海道 ふるさと入場券」の復活

北海道新幹線の3駅（新函館北斗駅、木古内駅、奥津軽いまべつ駅）で、かつて好評を博した「ふるさと入場券」が発売されます。しかも今回は、北海道新幹線開業時に発売された「開業記念入場券」のイラストを復刻・再現した10周年記念の特別デザインです。2027年以降は券面デザインが変更されるとのことなので、この1年間限定のレアアイテムとなります。

お得すぎる「えきねっとトクだ値SP21」

期間限定で、乗車券と特急券がセットで50％割引になる「トクだ値スペシャル21」が設定されます。例えば、新函館北斗⇒新青森間が通常7,850円のところ、3,920円という破格で乗車可能です。新幹線を利用してイベントに駆けつける方は、発売期間（乗車日1ヶ月前の10:00〜乗車日21日前の23:50まで）をしっかり狙って予約しましょう。

新函館北斗駅周辺での「ぐるっとグルメキャンペーン」

開業10周年にちなみ、会場で配布される数量限定クーポンを対象駅周辺の店舗で提示すると、通常1,000円相当のメニューが1日10食限定で「10円」になるという驚愕のキャンペーンも実施されます。対象駅は新函館北斗駅や函館駅、木古内駅など計10駅。鉄道で道南エリアを巡る楽しさが倍増する素晴らしい企画です。

北海道新幹線が地域と共に歩んできた10年の軌跡を祝うこの一大イベント。3月の連休は、ぜひ新幹線に乗って新函館北斗駅へ足を運んでみてはいかがでしょうか？

（画像：JR北海道 / 航空自衛隊 / 北斗市）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）