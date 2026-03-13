岡田将生が主演を務める4月期のTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』の初回放送日が4月17日に決定し、あわせてポスタービジュアルが公開。追加キャストとして、赤間麻里子、内田慈、JP、上田遥、野田悠月、金子拓真の出演も発表された。

本作は、2010年4月27日の殺人事件時効廃止のわずか2日前に両親殺害事件の時効を迎えてしまった兄弟が、法では裁けない犯人を自らの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。映画『ラストマイル』やTBSドラマ『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』などで知られる新井順子がプロデューサーを務める。

岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷将太が検視官の弟・田鎖稔をそれぞれ演じ、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。そのほか、質屋の店主と情報屋のふたつの顔をもつ足利晴子役で井川遥、真のバディ刑事・宮藤詩織役で中条あやみ、若手刑事・石坂直樹役で宮近海斗、係長・小池俊太役で岸谷五朗が出演する。

公開されたポスタービジュアルは、主演の岡田と染谷の顔が鎖のように重なりあったデザイン。数々の映画やアーティストのビジュアルを手がけてきた吉良進太郎がアートディレクターを担当し、コントラストの強いモノトーン調で表現した。「心の時効は、よく絡む。」というキャッチコピーとともに、過去と現在の繋がり、それぞれの想いの交錯が表現されている。

新たに出演が発表された赤間が演じるのは、真（岡田将生）が所属する神奈川県警青委署刑事課強行犯係の刑事課長・竹内恵美。規律に厳しい反面、精神面まで部下を気遣う彼女は、田鎖ブラザーズを見守る小池（岸谷五朗）に深い恩義を感じている。また、稔（染谷将太）とともに遺体と向き合う神奈川県警捜査一課・検視官補助の桐谷千佳役に内田、法医学教室の准教授・神楽健介役にJPが決定。さらに過去パートのキャストとして、田鎖家の母親役を上田、田鎖ブラザーズの幼少期を野田と金子がそれぞれ演じる。

あわせて公開された人物相関図には、1995年の「田鎖家一家殺傷事件」当時と現在の2つの時間軸が示されており、主人公である田鎖ブラザーズを取り巻く複雑な人間関係が浮き彫りになっている。

さらに、内田慈演じる検視官補助・桐谷千佳を主人公とした前日譚となる縦型ショートドラマ『D-day～罪が消える日～』の配信も決定。本編から遡ること2年前の世界を舞台に、宅配業者を装った暴漢に娘を人質に取られた千佳の孤独な闘いを描くノンストップクライムエンターテインメントで、3月28日よりショートドラマアプリ「BUMP」にて独占配信される。（文＝リアルサウンド編集部）