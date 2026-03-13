韓国の歌謡オーディション番組の日本版『ミスタートロットジャパン』で決勝へ進出した4名のファイナリストが、キングレコードからメジャーデビューアルバム『JOURNEY』を5月27日にリリース。あわせて、新たなアーティスト写真も公開された。

（関連：中島健人は唯一無二の存在だーー32歳の誕生日に寄せて、人々の心を掴み続ける“アイドル”としての在り方）

本作は、初回限定盤、通常盤の2形態でリリース。初回限定盤にはメンバーの素顔が見られるオンラインパーティ視聴券やフォトブックなどの特典が付属する。

収録曲「君と輪舞（ロンド）」は、ミスタートロットジャパンとして初めてのオリジナル楽曲だ。出会いと絆、そして未来へ続く人生の旅路をテーマにした希望のアンセムであり、作詞作曲は音楽プロデューサー 小網準が担当。戦いを勝ち抜いたファイナリストたちが次のステージへ踏み出す決意を刻んだ作品となっている。

また、アルバムには“JOURNEY＝旅立ち・出会い・別れ”をテーマに、昭和／平成の名曲カバーも収録。メンバーそれぞれによる選曲と新たなアレンジにより、歌謡楽曲の新しい魅力を届けるものとなっている。

さらに、リリースに向けたキャンペーンも発表。追加のイベントや詳細は、公式ホームページにて公開される。そのほか、公式YouTubeチャンネルで昭和／平成の名曲を生歌唱で届ける配信企画を実施。毎週水曜21時にはレギュラーコンテンツを更新するなど、YouTubeを中心に動画コンテンツを配信している。

【『ミスタートロットジャパン』ファイナリスト メジャーデビューに向けたコメント】

・島 憂樹

僕が大学生になるこの歳に、出会いと別れをテーマにしたアルバムをリリースすることができて、とても光栄です！聴いて下さる皆様と皆様の大切な人にも届きますように。

・Masato

旅立ちの瞬間にあるさまざまな感情を込めて歌いました。聴いてくれる人それぞれの一歩に、そっと寄り添えるアルバムになれば嬉しいです。

・風水ノ里恒彦

おくるひとはおくられるひと…止まっていても背景が動いていれば歩いているように見えるのと同じならば悲しくない寂しくないそう信じて欲しい。

・牛島隆太

メジャーデビューが決まりました！いつも支えてくださるファンの皆さんに、心から感謝しています。アルバム『JOURNEY』は、“ここまで”と“これから”が詰まった一枚です。タイトルにぴったりなカバー楽曲に加えて、僕ら初のオリジナル曲も収録されています。この作品が皆さんの毎日に寄り添えるよう、これからも全力で歌っていきます。

（文＝リアルサウンド編集部）