１３日前引けの日経平均株価は前日比６６６円５６銭安の５万３７８６円４０銭。前場のプライム市場の売買高概算は１５億４２９６万株、売買代金概算は４兆２５２９億円。値上がり銘柄数は６３９、値下がり銘柄数は８９４、変わらずは５８銘柄だった。



日経平均株価は朝安後に下げ渋る展開。前日の米株式市場は、ＮＹダウが７３９ドル安と下落した。原油高を警戒した売りが膨らんだ。イランの新しい最高指導者モジタバ・ハメネイ師はホルムズ海峡に関して「封鎖を継続するべきだ」と表明したと報じられた。米株安を受け、日経平均株価は値を下げて始まり、寄り後まもなく下げ幅は１１００円を超えた。ＡＩ・半導体関連株などが下落し、全体相場を押し下げた。原油高を警戒し景気敏感株などが売られた。ただ、日経平均株価の５万３０００円台前半では値頃感も台頭し、売り一巡後は下げ幅が縮小した。為替相場は１ドル＝１５９円３０銭前後へ円安が進行している。なお、日経平均先物・オプション３月物の特別清算指数（ＳＱ）値は５万２９０９円４５銭だったとみられている。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A.T>やアドバンテスト<6857.T>、東京エレクトロン<8035.T>、ソフトバンクグループ<9984.T>が安い。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>が軟調。三菱重工業<7011.T>やフジクラ<5803.T>が下落し、ホンダ<7267.T>が大幅安。半面、レーザーテック<6920.T>が高く、古河電気工業<5801.T>や任天堂<7974.T>が堅調。ＩＮＰＥＸ<1605.T>が値を上げ、三菱商事<8058.T>や伊藤忠商事<8001.T>、三井金属<5706.T>が買われた。



