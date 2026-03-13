Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¤Á¤é¤·¤º¤·ºî¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡ª


¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤È¤Ë¤«¤¯¹â¤¯¹â¤¯¡ª ¾®»³»ÐÄï¤Î¡Ö¥Ü¥ë¥±¡¼¥Î¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡×

¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡È±Ç¤¨¤ë¡É¤Á¤é¤·¤º¤·ºî¤ê¡ª¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ë»Å¾å¤²¤ëÀ¹¤êÉÕ¤±¤Î¥³¥Ä¤È¤Ï¡©¡¡¹ë²÷¤Ê°ì»®¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¢ö

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤Ï¡¼¤¤¡¢¿ÝÈÓºî¤ë¤è¡Á¡ª

¾®»³¡§¤¨¡©¡¡¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¡¢¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡10¿ÍÁ°¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤è¤Í¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¡ÊÇú¾Ð¡Ë

¾®»³¡§ÊÆ¡¢²¿¹ç¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§Â¿²á¤®¤Ê¤¤¤è¡¢4¿Í¤Ç3¹ç¤Î¥ì¥·¥Ô¡ª

¾®»³¡§¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢Ç¼ÆÀ¡£²³¤¬¾®¤µ¤¤¤À¤±¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤½¤¦¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿ÝÈÓ¤Ï¡¢²ÃÇ®¤·¤¿¤ì¤ó¤³¤ó¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤¹¤·¿Ý¤òÇ®¡¹¤Î¤´ÈÓ¤Ëº®¤¼¤ë¤À¤±¡£¼÷»Ê¿Ý¤Ï¡¢¿Ý¡¢º½Åü¡¢º«ÉÛ¤À¤·¤ÎÁÇ¡¢±ö¤Ç¼êºî¤ê¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡ª

Ç®¤¤¤´ÈÓ¤ò¤¹¤·²³¤Ø


ÂçÎÌ¤Î¤´ÈÓ¤Ë»ÐÄï¤ÇÇú¾Ð¡ª


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¿ÝÈÓ¤¬¤Ç¤­¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤ò¡Ä¥É¡¼¥ó¡ª¡Ê¤È¿ÝÈÓ¤Î¾å¤Ë¶ñºà¤ò¾è¤»¤ë¡Ë

¾®»³¡§ÉÝ¤¤¡¢ÉÝ¤¤¡ª¡¡À¸¤Î¤Ò¤­Æù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢¤½¤ì¡ª¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤¦¤ó¡¢À¸¤À¤è¡©

¾®»³¡§¡Ê¹Í¤¨¤Æ¡Ë¡Ä¤¢¡¼¡¢¤Ò¤­Æù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Þ¥°¥í¤Ê¤Î¤Í¡ª

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤ä¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£·Ü¤Ò¤­Æù¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡¤Á¤é¤·¤º¤·¤À¤·¡ª

¾®»³¡§¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó¡£¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÆù¤À¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¿ÝÈÓ¤Ë¥Þ¥°¥í¤ò¥É¡¼¥ó¡ª


¥Þ¥°¥í¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯»³¹â¤Ë¡ª


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¥Þ¥°¥í¤Ï¡¢»³¹â¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¹â¤¯¹â¤¯¡ª

¾®»³¡§¥Þ¥°¥í¤À¤±¤ò»³À¹¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Í¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤½¤¦¡¢¡È»³¡É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Í¡ª

ÉÔ°Â¤²¤Ë¥Þ¥°¥í¤Î¡È»³¡É¤òºî¤ë¾®»³¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë


¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤¬¤ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Þ¥°¥í


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¡Ê¥Þ¥°¥í¤òÂ­¤·¤Æ¡Ë¤ï¡Á¡¢¹ë²Ú¡ª

¾®»³¡§¤³¤Î»³¡¢Á´Éô¥Þ¥°¥í¤À¤è¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤³¤ì¡¢4¿Í¤Ç¿©¤¨¤ó¤Î¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§Âç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¡ª¡¡¤Ç¤â¾¯¿©¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤­¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£

2¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯¶¦Æ±ºî¶ÈÃæ


Î©ÇÉ¤Ê¡È¥Þ¥°¥í»³¡É¤Î´°À®¡ª


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¥Þ¥°¥í¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é¡¢¼¡¤ÏÅâ¿É»Ò¡£¡È¥Ü¥ë¥±¡¼¥Î¡É¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢³§¤µ¤ó¡ª

¾®»³¡§Åâ¿É»Ò¡¢¤É¤³¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¡©¡¡¿É¤¯¤Ê¤¤¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¥ä¥À¡©

¾®»³¡§¤¤¤ä¡¢¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§º£²ó»È¤¦¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñÅâ¿É»Ò¤À¤«¤é¡£´Ú¹ñÅâ¿É»Ò¤Ã¤Æ¤Í¡¢°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤È°ã¤Ã¤Æ¿§¤Î¤ï¤ê¤Ë¿É¤µ¹µ¤¨¤á¤Ê¤ó¤À¤è¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë½Å»ë¤ÎÎÁÍý¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤¬È´·²¤Ê¤Î¡£

¾®»³¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤À¤«¤é¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ª

¾®»³¡§¡ÊÅâ¿É»Ò¤ò»³À¹¤ê¤Ë¤·¤Æ¡Ë¤³¤ì¤Ç¤â¿É¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤¤¤ä¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ï¿É¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¾®»³¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡ª¡¡¤Ç¤âº£²ó¤Ï¥Þ¥°¥í¤â¤´ÈÓ¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤»³À¹¤ê¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£

Åâ¿É»Ò¤âÂçÃÀ¤Ê»³À¹¤ê¤Ë¡ª


¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÇú¾Ð¤¹¤ë2¿Í


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Ê¤®¤Î¥¿¥ì¡ª

¾®»³¡§Ì£¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬¥Þ¥¸¤ÇÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¡È¥Ü¥ë¥±¡¼¥Î¡É¤À¤«¤é¡ª¡¡²Ð»³¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤ó¤À¡ª

¾®»³¡§¤³¤Î¥¿¥ì¤Ï¡¢²¿¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¤ë¤Î¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§²Ð»³¤«¤é¥Ö¥ï¥¡¡Á¤Ã¤ÈÊ®¤­½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¡©

¾®»³¡§¥Þ¥°¥Þ¤Ã¤Æ¤³¤È¡©

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡ª

Ê®²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª


¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§Á´Éô»³À¹¤ê¤Ë¤«¤±¤¿¤é¡¢ºÌ¤ê¤Ë¥Í¥®¡¢»åÅâ¿É»Ò¤òÅº¤¨¤Æ´°À®¤Ç¡¼¤¹¡ª

¾®»³¡§¤³¤ì³Î¤«¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤«¤Ç¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¤Í¡£

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡§¤Ç¤·¤ç¡¼¡©¡¡¤ª½Ë¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ü¥ë¥±¡¼¥Î¡ª¡ª¡ª

¾®»³¡§¥Ü¥ë¥±¡¼¥Î¡ª¡Ê¾Ð¡Ë

¥Ü¥ë¥±¡¼¥Î¡ª¡ª¡ª


¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ´·²¤Î¤Á¤é¤·¤º¤·¡£¤¦¤Ê¤®¤Î¥¿¥ì¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¢ö


¥Ü¥ë¥±¡¼¥Î¤Á¤é¤·¤º¤·

¡ãºàÎÁ¡ä

(4¿ÍÊ¬)

¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ê3mm¸ü¤µ¤Î1­Ñ³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡¡1ËÜ

¤ì¤ó¤³¤ó¡Ê3mm¸ü¤µ¤Î1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡¡1Àá

¤´ÈÓ¡¡3¹çÊ¬¡ÊÌó1kg¡Ë

¥Þ¥°¥í¤Î¤¿¤¿¤­¡¡600g

´Ú¹ñÅâ¿É»Ò¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç

¤¦¤Ê¤®¤Î¥¿¥ì¡¡1¤Ä

(A)

¿Ý¡¡120ml

º½Åü¡¡Âç¤µ¤¸2

º«ÉÛ¤À¤·¤ÎÁÇ¡¡¾®¤µ¤¸1

±ö ¾®¤µ¤¸1/2

¡ãºî¤êÊý¡ä

¡Ú1¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¡¢¿å¤òÆþ¤ì¡¢10Ê¬¤Û¤ÉÌîºÚ¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éÅò¤ò¼Î¤Æ¤ë¡£

¡Ú2¡Û¡ÊA¡Ë¤ÈÇ®¡¹¤Î¤´ÈÓ¤òº®¤¼¡¢¤¹¤·¿Ý¤¬¤Ê¤¸¤ó¤À¤é¡¢»®¤ËÀ¹¤ê¡¢¶ñ¤ò¼«Í³¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£

¢£PROFILE

¾®»³·Ä°ìÏº¡ü1984Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£NEWS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡ÊMBS¥Æ¥ì¥Ó/15:40-19:00¡Ë¤ÎÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¡ÖNEWS¾®»³¤Î¤ª¤·¤ã¥­¥ã¥ó¡ª¤É¤¦¡©¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬·î1²óÊüÁ÷¡£

¡¦Instagram@keiichiro.koyama

¡¦YouTube@CHOI_YAMA

¡¦TikTok@keiichiro.koyama_0501

¡¦Weibo¡¡ https://weibo.com/u/7993722057

¡¦RED¡¡https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

¤ß¤­¥Þ¥Þ¡ü¤ª²ÈÎÁÍý¸¦µæ²È¡£Ãø½ñ¤ÏÎß·×250ËüÉô¤òÆÍÇË¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤òÌÜ»Ø¤·42ºÐ¤ÇÂç³Ø¤ËºÆÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¡ÊNEWS¡Ë¤Î¼Â»Ð¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ß¤­¥Þ¥Þ¤ÎÅìÂç¹ç³ÊÊÛÅö¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë

¡¦Instagram@mikimama_official







¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä

Ä´Íý¡¿¤ß¤­¥Þ¥Þ¡¡»£±Æ¡¿²¼ÅÄÄ¾¼ù¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê°áÁõ¡Ë¡¿»°ÅçÏÂÌé¡ÊTatanca¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê¥Õ¡¼¥É¡Ë¡¿¥«¥Ê¥ä¥Þ¥Ò¥í¥ß¡¡¥Ø¥¢&¥á¥¤¥¯¡¿º´Æ£¿¿´õ¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿´ßÌî°¦

¡ã°áÁõ¶¨ÎÏ¡ä

¤ß¤­¥Þ¥Þ¤µ¤ó▶¥·¥ã¥Ä/\18,150/¥Ñ¥ó¥Ä/\19,800/¶¦¤ËD.M.G(¥Ç¥£¡¼.¥¨¥à.¥¸¡¼)/¶¦¤ËDomingo(¥É¥ß¥ó¥´)