【インタビュー】昨季山口で初2桁「自分の感覚を取り戻せた」 山本桜大は「自然体」で大宮の“快進撃”支える

【インタビュー】昨季山口で初2桁「自分の感覚を取り戻せた」 山本桜大は「自然体」で大宮の“快進撃”支える