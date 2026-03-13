株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社⻑執⾏役員 山本均、以下「WOWOW」）は、「UEFAチャンピオンズリーグ」を、2025-26シーズンに続いて2030-31シーズンまでの５シーズン、独占生放送・全試合ライブ配信することが決定したと発表した。 今シーズンの「UEFAチャンピオンズリーグ」はベスト16が出揃い、負けたら終わりのノックアウトフェーズに突入。準決勝まではホーム＆アウェー、決勝戦は一発勝負で５月30日にハンガリーのプスカシュ・アレーナで行なわれる。欧州最強クラブの座をかけて毎試合繰り広げられる熾烈な戦いも、余すところなくWOWOWが独占生放送・ライブ配信する。

さらに、「UEFAヨーロッパリーグ」（EL）、「UEFAカンファレンスリーグ」（ECL）も注目試合を独占生放送・ライブ配信する。※放送・配信スケジュール等の詳細は、WOWOWサッカー 番組オフィシャルサイト（https://www.wowow.co.jp/sports/clel/）よりご確認ください。

加えて、「UEFA女子チャンピオンズリーグ」2025-26シーズンを、日本時間の３月25日（水）より始まるノックアウトフェーズ 準々決勝から５月24日（日）の決勝まで全試合独占ライブ配信するとともに準決勝・決勝は独占生放送することも決定した。 WOWOWでの「UEFA女子チャンピオンズリーグ」放送・配信は今シーズンが初めてとなる。 今シーズンの注目は、日本女子代表選手の活躍。世界の強豪チームに多くの日本人選手が所属しており、準々決勝ではバイエルンの谷川萌々子と、マンチェスター・ユナイテッドの宮澤ひなたによる日本人対決が実現。日本人所属チームのどちらかが、４月に行なわれる準決勝へ進むことになる。 WOWOWでは、近賀ゆかり、鮫島彩、岩渕真奈ほか豪華解説陣を迎え、準々決勝は注目試合を実況・解説付きでライブ配信、準決勝・決勝は全試合を実況・解説付きで生放送・ライブ配信する。 さらに、2029-30シーズンまで「UEFA女子チャンピオンズリーグ」注目の試合を独占生放送・ライブ配信することも決定。2026-27シーズンから2029-30シーズンについては、リーグフェーズから決勝までシーズンを通して放送・配信する予定だ。■WOWOWのサッカー関連最新情報は、番組オフィシャルサイトほか各種SNSでご確認ください。 WOWOWサッカー 番組オフィシャルサイト： WOWOWオンデマンド サッカーページ： WOWOWサッカー公式X：r WOWOWサッカー公式YouTube： WOWOWサッカー公式Instagram： WOWOWサッカー公式TikTok：