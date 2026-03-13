&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）とFUMA（フウマ）によるカバーダンス動画に、本家アーティストのFULL CIRCLE BOYSがリアクション動画で感激を伝え、注目を集めている。

【動画】&TEAM・K＆FUMAのダンスに大興奮のリアクションするFULL CIRCLE BOYS ／キレキレ！“ケイフマ”によるダンスチャレンジ／FULL CIRCLE BOYS「FREE99」MV

■&TEAM K＆FUMA、“ケイフマ”ダンスが海を渡り、本家FULL CIRCLE BOYSが大興奮

先日、&TEAMの公式SNSでは、KとFUMAがアメリカの男性ダンスボーカルグループFULL CIRCLE BOYSの楽曲「FREE99」を踊るダンスチャレンジ動画が公開された。投稿には「We love this choreo!!!（この振り付けが大好き!!!）」というコメントも添えられており、キレのあるパフォーマンスが話題に。

この動画はすぐに本人たちのもとにも届いたようで、FULL CIRCLE BOYSのアカウントはコメント欄で「INSANE!!!!（すごすぎる！）」と反応。

そして今回、FULL CIRCLE BOYSの公式SNSでは、KとFUMAのダンスチャレンジを見ながらメンバーがリアクションする動画を公開。

「Can’t believe &TEAM did the dance to our dance!（&TEAMが僕たちのダンスを踊ってくれたなんて！）」という字幕とともに、画面の右側にKとFUMAのダンス動画、左側にそれを見守るメンバーたちのリアクションが映し出されている。

メンバーたちは2人のダンスを見ながら満面の笑みを浮かべ、思わず振り付けを一緒に踊ったり、歓声を上げたりと大盛り上がり。指をさしてリアクションする場面や、笑顔でうなずく姿など、終始楽しげな雰囲気に包まれている。最後には拍手や指ハートを送り、感激の気持ちを表現した。

さらに動画には「when’s the collab??（コラボはいつ？）」のハッシュタグも添えられており、「コラボぜひお願いします！！」と、ファンの期待も高まっている。

SNSでは「&TEAMもFCBも大好きなのでこれは発狂もの」「ご本人たちのリアクション動画かわいすぎ」「みんな楽しそうで幸せな世界」「ケイフマのダンス届いて嬉しい！！」など、温かな反応が数多く寄せられている。

■&TEAM KとFUMAの「FREE99」ダンスチャレンジ

■FULL CIRCLE BOYS「FREE99」MV