アースインフィニティ <7692> [東証Ｓ] が3月13日昼(12:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.5倍の6.7億円に急拡大し、従来予想の3.8億円を上回って着地。

通期計画の8億円に対する進捗率は83.8％に達し、さらに5年平均の50.0％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の経常利益は前年同期比67.7％減の1.3億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の経常利益は前年同期比86.5％増の4.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の12.5％→21.6％に急上昇した。



株探ニュース

